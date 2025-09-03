Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В Карабахе состоится Форум сотрудничества азербайджанских НПО

    Карабах
    • 03 сентября, 2025
    • 19:34
    В Карабахе состоится Форум сотрудничества азербайджанских НПО

    В ближайшее время в Карабахе пройдет Форум сотрудничества азербайджанских неправительственных организаций (НПО), который будет посвящен "Году Конституции и Суверенитета".

    Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева.

    По ее словам, также ведется серьезная подготовка к VI Программе развития и обмена НПО.

    "Ранее эти программы проводились в городах Мингячевир, Нафталан, Баку, Нахчыван и Шамахы и впервые запланирована ее организация на освобожденных территориях", - добавила она.

    Напомним, что ежегодный Форум сотрудничества, являющийся широкой дискуссионной платформой для азербайджанских НПО, проводится уже три года. В прошлом году мероприятие состоялось в Зангилане.

    НПО Азербайджан форум Карабах Агентство господдержки НПО
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Последние новости

    20:42
    Фото

    Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничества

    Внешняя политика
    20:21

    Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни

    Другие страны
    20:18

    Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

    Другие страны
    20:15

    Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семи

    Другие страны
    20:06

    Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине

    Другие страны
    20:05

    СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом

    Другие страны
    19:54

    COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисом

    Экология
    19:48
    Фото

    Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай

    Внешняя политика
    19:36

    Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

    Другие страны
    Лента новостей