В Карабахе состоится Форум сотрудничества азербайджанских НПО
Карабах
- 03 сентября, 2025
- 19:34
В ближайшее время в Карабахе пройдет Форум сотрудничества азербайджанских неправительственных организаций (НПО), который будет посвящен "Году Конституции и Суверенитета".
Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева.
По ее словам, также ведется серьезная подготовка к VI Программе развития и обмена НПО.
"Ранее эти программы проводились в городах Мингячевир, Нафталан, Баку, Нахчыван и Шамахы и впервые запланирована ее организация на освобожденных территориях", - добавила она.
Напомним, что ежегодный Форум сотрудничества, являющийся широкой дискуссионной платформой для азербайджанских НПО, проводится уже три года. В прошлом году мероприятие состоялось в Зангилане.
Последние новости
20:42
Фото
Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничестваВнешняя политика
20:21
Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дниДругие страны
20:18
Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в ПольшеДругие страны
20:15
Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семиДругие страны
20:06
Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по УкраинеДругие страны
20:05
СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с ТрампомДругие страны
19:54
COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисомЭкология
19:48
Фото
Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в КитайВнешняя политика
19:36