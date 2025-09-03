В Карабахе состоится Форум сотрудничества азербайджанских НПО

В ближайшее время в Карабахе пройдет Форум сотрудничества азербайджанских неправительственных организаций (НПО), который будет посвящен "Году Конституции и Суверенитета".

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева.

По ее словам, также ведется серьезная подготовка к VI Программе развития и обмена НПО.

"Ранее эти программы проводились в городах Мингячевир, Нафталан, Баку, Нахчыван и Шамахы и впервые запланирована ее организация на освобожденных территориях", - добавила она.

Напомним, что ежегодный Форум сотрудничества, являющийся широкой дискуссионной платформой для азербайджанских НПО, проводится уже три года. В прошлом году мероприятие состоялось в Зангилане.