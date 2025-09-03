Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək
Yaxın vaxtlarda Qarabağda Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının (QHT) Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Ülviyyə Qarayeva məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, forum "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunacaq.
Ü.Qarayeva QHT-lərin VI İnkişaf və Mübadilə Proqramına da ciddi hazırlıq görüldüyünü diqqətə çatdırıb:
"Bundan əvvəlki proqramlar Mingəçevir, Naftalan, Bakı, Naxçıvan və Şamaxı şəhərlərində keçirilib. Yəni ilk dəfədir ki, proqramın azad edilmiş ərazilərdə təşkili nəzərdə tutulur".
Xatırladaq ki, Azərbaycan QHT-lərinin geniş müzakirə platforması hesab edilən illik toplantısı - Əməkdaşlıq Forumu artıq üç ildir təşkil olunur. Tədbir 2023-cü ilin noyabrında Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində, 2024-cü ilin iyununda Zəngilanda yerləşən Konqres Mərkəzində keçirilib.