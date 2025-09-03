İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    • 03 sentyabr, 2025
    • 19:08
    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Yaxın vaxtlarda Qarabağda Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının (QHT) Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Ülviyyə Qarayeva məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, forum "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunacaq.

    Ü.Qarayeva QHT-lərin VI İnkişaf və Mübadilə Proqramına da ciddi hazırlıq görüldüyünü diqqətə çatdırıb:

    "Bundan əvvəlki proqramlar Mingəçevir, Naftalan, Bakı, Naxçıvan və Şamaxı şəhərlərində keçirilib. Yəni ilk dəfədir ki, proqramın azad edilmiş ərazilərdə təşkili nəzərdə tutulur".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan QHT-lərinin geniş müzakirə platforması hesab edilən illik toplantısı - Əməkdaşlıq Forumu artıq üç ildir təşkil olunur. Tədbir 2023-cü ilin noyabrında Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində, 2024-cü ilin iyununda Zəngilanda yerləşən Konqres Mərkəzində keçirilib. 

    QHT QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi Qarabağ

    Son xəbərlər

    19:19

    Braziliyada keçiriləcək COP30 logistika böhranı ilə üz-üzədir

    Ekologiya
    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti