    В Ханкенди завтра пройдет праздничный концерт

    Карабах
    • 19 сентября, 2025
    • 15:30
    В Ханкенди завтра пройдет праздничный концерт

    В Ханкенди 20 сентября состоится праздничный концерт в связи с Днем городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Организаторами мероприятия являются специальное представительство президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Министерства культуры страны.

    В настоящее время на площади Зафер в Ханкенди ведутся подготовительные работы в связи с предстоящим концертом.

    Отметим, что 19 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской Армией, город Ханкенди, Агдеринский и Ходжалинский районы и прилегающие населенные пункты были освобождены от оккупации.

    Распоряжением президента Азербайджана 20 сентября ежегодно будет отмечается как День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

