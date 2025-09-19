В Ханкенди завтра пройдет праздничный концерт

В Ханкенди 20 сентября состоится праздничный концерт в связи с Днем городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Организаторами мероприятия являются специальное представительство президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Министерства культуры страны.

В настоящее время на площади Зафер в Ханкенди ведутся подготовительные работы в связи с предстоящим концертом.

Отметим, что 19 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской Армией, город Ханкенди, Агдеринский и Ходжалинский районы и прилегающие населенные пункты были освобождены от оккупации.

Распоряжением президента Азербайджана 20 сентября ежегодно будет отмечается как День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.