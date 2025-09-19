İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə şəhərləri günü münasibətilə bayram konserti keçiriləcək

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:00
    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə şəhərləri günü münasibətilə bayram konserti keçiriləcək

    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə şəhərləri günü münasibətilə sentyabrın 20-də Xankəndidə bayram konserti keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Tədbir Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Hazırda Xankəndi şəhərindəki Zəfər meydanında hazırlıq işləri gedir.

    Konsert proqramında tanınmış incəsənət xadimləri, müğənnilər çıxış edəcək, atəşfəşanlıq olacaq.

    Qeyd edək ki, 2023- cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonları və ətraf yaşayış məntəqələri işğaldan azad olunub. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 20 sentyabr "Xankəndi, Ağdərə Xocalı və Xocavənd şəhəri günü" elan olunub.

    Xankəndi Xocalı Ağdərə Xocavənd
    Foto
    В Ханкенди завтра пройдет праздничный концерт

    Son xəbərlər

    15:51

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:48

    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb

    Komanda
    15:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"

    Futbol
    15:46

    Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:45
    Foto

    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Turizm
    15:42

    ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıb

    Region
    15:42

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    15:41
    Foto

    Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti