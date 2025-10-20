В Ханкенди, Агдере и Ходжалы обосновались более 1 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

В городах Ханкенди, Агдере и Ходжалы обосновались 1 040 семей бывших вынужденных переселенцев - всего 4 064 человека.

Как сообщает Report, об этом на Форуме сотрудничества неправительственных организаций (НПО), прошедшем в Ханкенди, заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

По его словам, в соответствии с планом возвращения, переселение граждан продолжается в 19 населенных пунктах указанных районов.

Он добавил, что на освобожденных территориях действует 546 предпринимательских объектов, где трудоустроены свыше 3 тысяч человек, а общий объем инвестиций превысил 65 миллионов манатов.

Эльчин Юсубов подчеркнул важную роль неправительственных организаций в восстановлении и развитии освобожденных территорий. "НПО играют значительную роль в реализации государственной политики, усилении общественного контроля, продвижении социальных проектов и процессе реинтеграции. Они внесли весомый вклад в донесение азербайджанских реалий до международного сообщества, противодействие дезинформации, а также защиту прав человека и культурного наследия в период оккупации и после освобождения земель", - сказал он.