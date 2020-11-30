В Губе простились с шехидом прапорщиком Азербайджанской армии

В Губинском районе простились с шехидом прапорщиком Вооруженных сил Азербайджана Балаевым Орханом Видади оглу.
Как передает северное бюро Report, он был предан земле в родном селе Алпан Губинского района.
В церемонии похорон приняли участие родные шехида, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, руководители правоохранительных органов района, жители села и представители районной общественности.
Сложенный трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего главой ИВ Губинкого района.
Аллах рехмет элясин!