В Губе простились с шехидом прапорщиком Азербайджанской армии

Трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего

В Губинском районе простились с шехидом прапорщиком Вооруженных сил Азербайджана Балаевым Орханом Видади оглу.

Как передает северное бюро Report, он был предан земле в родном селе Алпан Губинского района.

В церемонии похорон приняли участие родные шехида, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, руководители правоохранительных органов района, жители села и представители районной общественности.

Сложенный трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего главой ИВ Губинкого района.

Аллах рехмет элясин!