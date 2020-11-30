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В Губе простились с шехидом прапорщиком Азербайджанской армии

В Губе простились с шехидом прапорщиком Азербайджанской армии Трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего
Карабах
30 ноября 2020 г. 13:27
В Губе простились с шехидом прапорщиком Азербайджанской армии
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В Губинском районе простились с шехидом прапорщиком Вооруженных сил Азербайджана Балаевым Орханом Видади оглу.

Как передает северное бюро Report, он был предан земле в родном селе Алпан Губинского района.

В церемонии похорон приняли участие родные шехида, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, руководители правоохранительных органов района, жители села и представители районной общественности.

Сложенный трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего главой ИВ Губинкого района.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на английском языке ФотоMartyr of Azerbaijani Army buried in Guba
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun şəhid giziri Qubada dəfn edilib

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