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В ближайшее время начнется восстановление мечетей Джума и Гияслы Агдама

В ближайшее время начнется восстановление мечетей Джума и Гияслы Агдама «В ближайшее время начнется восстановление агдамских мечетей Джума и Гияслы».
Карабах
21 апреля 2022 г. 11:56
В ближайшее время начнется восстановление мечетей Джума и Гияслы Агдама

«В ближайшее время начнется восстановление агдамских мечетей Джума и Гияслы».

Как передает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли на конференции «Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура: проблемы восстановления, охраны и использования».

По его словам, на освобожденных территориях насчитывается более 2600 историко-культурных памятников, 706 из которых зарегистрированы государством: «Шушинская крепость, Худаферинские мосты, Гянджасар, монастырь Худавенг, гробница Кутлу Мусы, пещера Азых, возраст которой составляет 1,5 млн лет, являются историко-культурными памятниками мирового значения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Некоторые из них восстановлены, в числе которых памятник Узеиру Гаджибейли, бюст и мавзолей Моллы Панаха Вагифа, дом-музей Бюльбюля. Также продолжаются работы по восстановлению мечетей Ашагы и Юхары Гёвхар Ага, Саатлы».

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Версия на английском языке Restoration of Juma, Giyasli mosques of Aghdam to begin shortly
Версия на азербайджанском языке Yaxın zamanlarda Ağdamın Cümə və Qiyaslı məscidlərinin bərpasına başlanılacaq

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