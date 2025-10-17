Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Карабах
    • 17 октября, 2025
    • 16:04
    В ближайшее время начнется строительство Центрального парка в Физули

    Фонд возрождения Карабаха в ближайшее время начнет строительство Центрального парка в Физули.

    Об этом корреспонденту Report заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    По его словам, строительство второго и третьего жилых комплексов в Физули начнется в конце текущего - начале следующего года.

    "В настоящее время в городе строится Центральная больница, а Министерство науки и образования одновременно возводит Профессионально-образовательный комплекс. В ближайшее время Фонд возрождения Карабаха начнет строительство Центрального парка города. Реставрационные работы активно ведутся также в селе Довлятьярлы. Строительство села Пирахмедли только началось и завершится к концу 2026 года.

    В целом, инфраструктура города, внутренние дороги и проекты реализуются соответствующими госструктурами в полном соответствии с целями программы "Великое возвращение". Скоро в городе Физули будет проживать больше людей", - сказал Гусейнов.

    Yaxın vaxtlarda Füzuli Mərkəzi Parkının tikintisinə başlanılacaq
    Construction of Central Park in Azerbaijan's Fuzuli to begin soon

