В ближайшее время начнется строительство Центрального парка в Физули

Фонд возрождения Карабаха в ближайшее время начнет строительство Центрального парка в Физули.

Об этом корреспонденту Report заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, строительство второго и третьего жилых комплексов в Физули начнется в конце текущего - начале следующего года.

"В настоящее время в городе строится Центральная больница, а Министерство науки и образования одновременно возводит Профессионально-образовательный комплекс. В ближайшее время Фонд возрождения Карабаха начнет строительство Центрального парка города. Реставрационные работы активно ведутся также в селе Довлятьярлы. Строительство села Пирахмедли только началось и завершится к концу 2026 года.

В целом, инфраструктура города, внутренние дороги и проекты реализуются соответствующими госструктурами в полном соответствии с целями программы "Великое возвращение". Скоро в городе Физули будет проживать больше людей", - сказал Гусейнов.