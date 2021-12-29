В БГУ состоялась презентация фильма о журналистах-шехидах

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация документального фильма “Журналисты на пути к победе".

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация документального фильма “Журналисты на пути к победе".

В мероприятии приняли участие декан факультета журналистики Вугар Зифароглу, заслуженный журналист, профессор Гулу Магеррамли, заведующий кафедрой теле-и радиожурналистики факультета Аллахверди Мамедли, брат журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова - журналист Аскер Ибрагимов, брат журналиста-шехида Сираджа Абышова - Ширзад Абышов, а также преподавательский, профессорский и студенческий состав университета.

Документальный фильм рассказывает о подвиге представителей СМИ в Карабахе, деятельности и самоотверженности журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сиража Абышова.

Делясь впечатлениями о презентации, В.Зифароглу, Г.Магеррамли, А.Мамедли и другие гости отметили, что реализация такого проекта сыграет важную роль в жизни нового поколения журналистов. Отмечалось, что память о наших шехидах вечно жива.

Затем участники посмотрели документальный фильм "Журналисты на пути к победе".