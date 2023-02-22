В Баку завершились подготовительные работы в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии завершились подготовительные работы в парке в Хатаинском районе столицы, где расположен памятник "Крик матери".

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии завершились подготовительные работы в парке в Хатаинском районе столицы, где расположен памятник "Крик матери".

Как сообщает Report, в парке проведены работы по благоустройству.

Начальник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что на территории посажено около 50 тысяч декоративных деревьев и цветов.

Обновлено зеленое покрытие на улицах Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова, посажены разнообразные цветы и декоративные кустарники.

Посвященный Ходжалинскому геноциду мемориальный комплекс "Крик матери" был воздвигнут в 1993 году. Ежегодно 26 февраля в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида памятник посещают тысячи людей.