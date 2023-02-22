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В Баку завершились подготовительные работы в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В Баку завершились подготовительные работы в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии завершились подготовительные работы в парке в Хатаинском районе столицы, где расположен памятник "Крик матери".
Карабах
22 февраля 2023 г. 16:50
В Баку завершились подготовительные работы в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии завершились подготовительные работы в парке в Хатаинском районе столицы, где расположен памятник "Крик матери".

Как сообщает Report, в парке проведены работы по благоустройству.

Начальник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что на территории посажено около 50 тысяч декоративных деревьев и цветов.

Обновлено зеленое покрытие на улицах Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова, посажены разнообразные цветы и декоративные кустарники.

Посвященный Ходжалинскому геноциду мемориальный комплекс "Крик матери" был воздвигнут в 1993 году. Ежегодно 26 февраля в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида памятник посещают тысячи людей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı hazırlıqlar yekunlaşıb, 50 min dekorativ ağac və gül əkilib – FOTOREPORTAJ

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