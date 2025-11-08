В Азербайджане отмечается годовщина Победы в Отечественной войне

Сегодня в Азербайджане отмечается пятая годовщина Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета безопасности ООН, долгие годы остававшихся на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев в родные края и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился воедино, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

За 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. От вражеских сил были освобождены город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Азербайджанская армия пядь за пядью освобождала земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, преодолевая инженерные укрепления, возводимые противником долгие годы, развенчав мифы о несокрушимости армянской армии. Враг трусливо бежал с поля боя, бросив оружие и военную технику.

Исход войны предрешило освобождение города Шуша. Армения капитулировала, подписав соглашение, согласно которому Азербайджану были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачынский районы.

Эта историческая победа, ставшая торжеством силы нашего народа и венцом национальной гордости Азербайджана.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий. Тем самым карабахский конфликт канул в лету. Фактически, это было актом капитуляции Армении, не сумевшей ровным счетом ничего противопоставить мощи наших войск.