    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    • 27 октября, 2025
    • 11:57
    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 16 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

    Как сообщает Report, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

    Все пропавшие без вести шехиды - военнослужащие.

    Перезахоронение пропавших без вести шехидов состоится в Баку и регионах 28, 29, 30 и 31 октября.

