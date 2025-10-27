В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны
Карабах
- 27 октября, 2025
- 11:57
В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 16 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.
Как сообщает Report, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Все пропавшие без вести шехиды - военнослужащие.
Перезахоронение пропавших без вести шехидов состоится в Баку и регионах 28, 29, 30 и 31 октября.
