УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина

Возвращение к жизни деоккупированных территорий займет десятилетия и у Азербайджана, и у Украины

Report представляет полную версию статьи гендиректора агентства УНИАН Михаила Ганницкого, написанной им по следам его недавного визита на освобожденные территории Азербайджана.

Украине предстоит долгая дорога к нормальной жизни: победа над государством-террористом, полная деоккупация территорий, которые агрессивный сосед считает "своими" в течение многих лет, затем – разминирование чудовищных по площади минных полей и восстановление разрушенных городов, сел, инфраструктуры и исторических памятников. Точно такой же путь сейчас успешно проходит Азербайджан – и опыт Баку может стать бесценным для Киева.

…С территории этой страны насильно переселяли ее жителей, историю ее земель и народа беспощадно фальсифицировали царские, а затем – советские идеологи, большевики уничтожили ее краткосрочную государственность, добытую во времена Первой мировой войны в 1918-м, в новейшей постсоветской истории агрессивный сосед оккупировал часть территории этого государства, провозгласив на них непризнанную псевдореспублику, где планомерно уничтожались все исторические и культурные следы народа-жертвы, и где был запрещен его язык и литература, что вынудило миллионы к миграции и внутреннему перемещению.

Что-то напоминает, да? Только кровавому апогею этой истории – примерно тридцать лет, агрессивный сосед в данном случае – Армения (но при прямом участии России), а страна, пережившая оккупацию и временную потерю своих территорий, геноцид и этноцид – Азербайджан.

Сейчас в Украине проживает довольно внушительная азербайджанская диаспора, занявшая активную позицию в российско-украинской войне еще с 2014 года (Диаспора азербайджанцев Крыма – единственная из всех национальных диаспор полуострова не признала российскую аннексию и публично заявила об этом весной-летом 14-го), в составе ВСУ воюет много этнических азербайджанцев с украинским паспортом, также много азербайджанцев в рядах Интернационального легиона (Тюркский батальон) и ТрО.

Азербайджанские добровольцы часто говорят, что русские уже лишили их одной Родины – много лет назад, и они не хотят позволить им сделать это снова. Во время Первой Карабахской войны между Арменией и Азербайджаном войска РФ открыто участвовали на стороне Армении, выдвинувшей территориальный претензии на азербайджанский регион Карабах. Та бесчеловечная война имеет много параллелей с нынешней украинской бедой – в начале 90-х армянские и российские артиллеристы стирали целые города с лица земли, сотнями убивали мирных жителей лишь для того, чтобы навсегда убрать с захваченных земель следы азербайджанской истории. В последствии на большей части оккупированных азербайджанских земель захватчики никого даже не селили – они им нужны были исключительно как буферная зона или как источник быстрой наживы (на ископаемых ресурсах или имуществе бежавших от расправы гражданских). Знакомая для каждого украинца картина, не так ли? Только тогда воровали, преимущественно, не стиральные машины – а буквально разбирали чьи-то опустевшие дома на кирпичи.

Азербайджан пережил боль поражения, оплакал погибших – и почти 30 лет, сжав кулаки и сцепив зубы, планомерно готовился вернуть свое. Тридцать лет азербайджанцы тихо и непублично укрепляли армию, закупая по всему миру технику и боеприпасы, строили с нуля оборонную промышленность, без шума и пиара обучали своих солдат военному делу и тактической медицине по стандартам НАТО, готовили своих офицеров и планировали будущую Отечественную войну, чтоб два года назад всего за 44 дня изгнать захватчиков со своей земли и возобновить свой суверенитет над оккупированными территориями.

Увы, одной победы оказалось недостаточно. Оккупанты оставили после себя по большей части выжженную землю, загрязненные неразорвавшимися боеприпасами и минами тысячи квадратных километров земли – жаждущим попасть в родные края людям возвращаться было попросту некуда. И Азербайджан начал долгий путь восстановления и реинтеграции отвоеванных территорий.

…По этому же пути предстоит пройти и Украине.

Азербайджанская руина

Вряд ли удивится любой, читающий эти строки, украинец, но первопричиной всех бед в новейшей истории Азербайджана была – как и в нашем случае – Россия. Завершив оккупацию Кавказа в 19 веке и разделив с Персией (нынешний Иран) территорию Азербайджанских ханств, имперские генералы не на шутку беспокоились тем, что мусульмане-азербайджанцы будут тяготеть к сепаратизму – и получат в борьбе за независимость могучего союзника в виде мусульманской Османской империи.

К "решению вопроса" русские имперцы подошли с присущей им брутальностью – и решили заселить южную часть Кавказа христианами, создав, таким образом, буферную зону между мусульманами русскими и турецкими. В качестве "христианизаторов" южных земель империи был выбран не имевший своей государственности народ – хаи, проживавшие на территории современной Турции (поближе к священной для них горе Арарат) и в Персии. Хаи – это самоназвание армян на армянском же языке. Слово "Армения", согласно одной из наиболее распространенных среди ученых версий, может происходить от названия древнего (существовавшего в период более 2 тысяч лет до нашей эры) государственного образования на севере современной Сирии. А исследователи армянского эпоса делают выводы о том, что хаи мигрировали к Арарату вообще из земель нынешнего Ирака – Месопотамии. Впрочем, официальная армянская и российско-имперская историография при этом уверяет, что в начале первого тысячелетия н.э. армяне обитали и даже имели свое государство и на Кавказе – но эта теория не подтверждается мировой археологической наукой.

Так или иначе, но последним успешным проектом государственного строительства хаев на тот момент было Киликийское государство – феодальное княжество, а затем королевство, существовавшее с 11 по 14 века на побережье Средиземного моря на границе юго-востока современной Турции и Сирии. Киликия стала важным союзником для крестоносцев, но, в итоге, была уничтожена монголами и стала частью Османской империи, где христианская религия превратилась в основу для сохранения национальной идентичности хаев (часть из них ушли от османов на территорию современного Ирана, Персии). Этот исторический опыт, предполагавший неприязнь к мусульманам, показался достаточно убедительным для русских колонизаторов (в частности, идеолога переселения хаев из Персии на Кавказ – дипломата и литератора Александра Грибоедова), и процесс переселения христиан на юго-западный Кавказ, откуда принудительно депортировали местное мусульманское население, стартовал.

В итоге на территории Иреванского ханства (Западный Азербайджан) была образована Армянская область с центром в городе Иреван (столица ханства, город-крепость, заложенная мусульманским военачальником Реванкули-ханом в начале 16 века). Азербайджанцев с конца 1820-х годов постепенно и неуклонно на восток вытесняли хаи при покровительстве имперской армии и чиновников. Иреван имперцы стали называть Эривань.

Однако просуществовала Армянская область недолго – в 1840 году русский император Николай I, передав обещания русской короны, ликвидировал ее царским указом и упразднил особые привилегии армян и Армянской церкви на этих землях. После череды бунтов на Кавказе, в 1849-м, административно южный Кавказ был в очередной раз перепилен, и возникла заселенная азербайджанцами и хаями Эриванская губерния с центром в Эривани.

На картине Франса Рубо "Взятие русскими войсками Эриванской крепости" (1827 год) и имперской медали "По случаю взятия Иреванской крепости" (1829) заметны типичные виды мусульманского города с мечетью

В момент краха Русской империи, в 1918 году и Азербайджан, и Армения (как и Украина) краткосрочно обрели независимость – Азербайджанская Демократическая Республика даже успела установить дипломатические отношения с нашей УНР. В условиях Первой мировой войны и глобального передела границ АДР согласилась не оспаривать принадлежность населенной азербайджанцами и армянами Эреваньской губернии – отдав ее Армении вместе с центральным городом, который в последствии стал столицей новой Армении, Ереваном. В результате, отток азербайджанского населения (оказавшегося по другую сторону границы от своего народа и столицы Баку) оттуда еще больше усилился. Обе страны (как и Украинская Народная Республика) просуществовали недолго и вскоре были захвачены большевиками.

С момента заселения хаев на Кавказ сначала имперские, затем – советские идеологи-пропагандисты неустанно фальсифицировали исторические сведения о регионе и населявших его народах (в не меньшей степени, чем историю украинцев и украинского языка, которым, как мы помним, в лучшем случае отводилась роль "младшего брата" и "наречия" – а в крайних идеологических конвульсиях рашистов, как известно, украинский язык и вовсе фейк, украинцев никогда не было, а страну нашу придумал Ленин).

Постепенно, уже в советское время, у армянских партийных элит сформировался запрос на расширение подчинённых территорий (так как Армянская ССР была самой маленькой в составе СССР по площади и крайне бедной). Опираясь на выдуманные русскоимперскими и советскими псевдоисториками фейки, армянское политбюро начало открыто претендовать на Карабах – азербайджанский регион, помимо прочего, богатый залежами золота и меди и имеющий общую границу с Ираном (а наличие государственной границы, особенно с капиталистической страной, даже в СССР означало для местных начальственных элит дополнительные возможности). Окончательно эти хотелки сформировались в территориальные претензии в 1986-87 годах, после прихода к власти в позднем совке Михаила Горбачева, долгие годы работавшего в окружении армянских партийных работников до своего назначения генсеком. Тогда в Армении (немыслимая демократия для СССР!) было создано публичное движение "Комитет Карабах", открыто требовавшее передачи сравнительно богатого азербайджанского региона под контроль Еревана.

Параллельно, так как Союз нерушимый после аварии на Чернобыльской АЭС и позорного поражения в Афганской войне трещал по швам, КГБ начало реализовывать в приграничных республиках стратегию локальных войн и замороженных конфликтов – для того, чтобы иметь возможность применять на окраинах загнивающей империи армию против мирного населения, все чаще выказывавшего недовольство бесконечными ожиданиями светлого социалистического будущего в условиях тоталитаризма и продовольственного дефицита (помимо Карабаха, ставшего "первой ласточкой" этой людоедской стратегии, всему миру печально известны примеры Грузии и Молдовы. В новейшей истории то же самое россияне попытались провернуть в 2014-м году у нас на Донбассе).

В итоге, ЦК Компартии дал негласное добро, и КГБ приступило к разжиганию межнациональной вражды в Армении и Азербайджане. Талантливые провокаторы гэбни для начала организовали армянские митинги в азербайджанском городе Ханкенди (город в Карабахе, где значительную долю населения составляли именно армяне), переросшие в стихийные погромы азербайджанского населения. Азербайджанских беженцев, спасающихся от сформированных по этническому признаку бандитских группировок, на автобусах "любезно" свозили в азербайджанский промышленный центр Сумгаит, где они на импровизированных митингах рассказывали согражданам о событиях в Карабахе, что вызывало естественную бурную реакцию.

На фоне растущего недовольства азербайджанцев в Сумгаите начали действовать банды титушек – да, у русских ничто не ново под Луной – уголовников под руководством агента КГБ, трижды судимого армянина (!) Эдуарда Григоряна, которые устроили 27-28 февраля 1988 года масштабный погром армян (!), проживавших в Сумгаите.

Кстати, армянин Григорян в итоге был официально обвинен и осужден за организацию преступлений против соотечественников Сумгаита. По настоянию Кремля он был передан для отбывания тюремного заключения в россию, где в кратчайшие сроки его отпустили на свободу – и он с тех пор спокойно проживает в Московской области.

Для "наведения порядка" на территорию Азербайджана зашел советский ОМОН, а затем и армия. Фитиль будущей войны был подожжен, она могла стартовать прямо зимой 1988-89 годов, но ее отложило разрушительное Спитакское землетрясение на северо-западе Армении. В итоге, бойня началась уже в 1990-м и достигла апогея после развала Советского Союза, переросши в Первую Карабахскую войну 92-94-го годов, где на стороне Армении против Азербайджана открыто выступила российская федерация, не оставив небольшой постсоветской республике никаких шансов на победу.

Результатом этой масштабной кгбэшной операции стало замораживание конфликта, утрата контроля Азербайджана над Карабахом и эксклавами республики (Азербайджанские территории, со всех сторон окруженные Арменией), утрата Арменией контроля над ее эксклавом Арцвашен в Азербайджане, сотни тысяч беженцев, до 35 тысяч погибших, разрушение и разорение некогда процветающего региона и появление на завоеванной армянами и русскими территории непризнанного псевдогосударства Арцах (аналог "л/днр", марионеточный режим, фактически контролируемый Ереваном, открытый коридор для иранского наркотрафика и прочей контрабанды).

Для Москвы же главным достижением всей этой операции стала, в итоге, полная зависимость Армении от Кремля и российских вооруженных сил, навечно прописавшихся на военной базе в Армении, а также от российских энергоносителей и топлива. Армения стала вечным надежным союзником кремлевских имперцев на военном и дипломатическом фронте (например, сейчас поддерживает убийство россиянам украинцев в ООН).

При помощи россии Армения не только завоевала чужие территории, но и полностью выиграла информационную войну против Баку. К услугам Еревана была вся мощь российской пропагандистской машины, а также – обширная российская и армянская диаспоры в США, Франции и Канаде, лоббировавшие интересы Армении и распространявшие откровенную ложь о Карабахской войне. "Распятые мальчики в трусиках", которыми русские пропагандисты кормили мир в 2014-м – это детский лепет по сравнению с фальсификациями и системной информационной работой, проведенной против Азербайджана. До сих пор во многих странах мира Первая Карабахская война воспринимается как "освободительная война христиан", выступивших против якобы имевшего место их геноцида, организованного мусульманами ("8 лет бомбили Донбасс", ага). Множество международных организаций и правозащитников регулярно навещают Азербайджан в тщетных поисках следов преступлений против армян – но никого последние 30 лет не интересовали открыто совершаемые преступления против азербайджанского народа во времена армянского завоевания и оккупации Карабаха.

В русскоязычной Википедии все статьи на тему армяно-азербайджанских отношений и истории тщательно отредактированы, а, если фальсификация легко опровергается авторитетными источниками – в этом случае события и временные промежутки, неудобные российско-армянской трактовке истории, просто отсутствуют (попробуйте почитать историю города Ереван, о Карабахской войне или о погромах азербайджанцев – заметите немало белых пятен, периодов на целые десятилетия, о которых не написано ни слова).

Армяне пошли в своем деле еще дальше – они физически уничтожили все возможные доказательства своего сравнительно недавнего появления в самой Армении и Карабахе. Например, в 2014-м снесли установленный ими же в 1978 году памятник 150-летию переселения армян в карабахском городе Ханкенди (хаи называют его Степанакерт).

Установленный в 1978 году памятник в честь 150-летия переселения армян в Карабах был уничтожен в 2014 году, так как являлся "нежелательной уликой"

Восстановить справедливость и контроль Баку над Карабахом и ирано-азербайджанской границей стало возможным лишь спустя 26 лет, в ходе победной Второй Карабахской войны 2020-года, которую теперь в Азербайджане называют Отечественной.

Кстати, этот момент тоже показателен: в итоге, Россия предала своих союзников, обманув ожидания армян на серьезную военную помощь в этой войне. Несмотря на то, что армянский народ русские имперцы свозили на Кавказ со всего мира, обещая им процветание на чужой земле и покровительство в обмен на лояльность, на деле Кремль, после двух веков использования армян в качестве тарана против коренных кавказцев, кинул целую нацию, оставив хаев разбираться с инспирированными россией проблемами в одиночку.

Опасная почва

Первая очень крупная проблема, что ждет нас после победы, и в которую с лихвой погрузился Азербайджан – это разминирование, очистка от взрывоопасных предметов деоккупированных территорий.

В данный момент Карабах – один из самых минно-загрязненных регионов мира – однако, скорее всего, к завершению нашей войны Украина уверенно возьмет печальную пальму первенства в этом вопросе.

В Азербайджане, помимо военных, разминированием территорий занимается специально созданное государственное Агентство по разминированию – ANAMA, которое привлекает как собственных специалистов, так и частные компании-подрядчики к опасной кропотливой работе. Даже при условии, что ежедневно над очисткой земель Карабаха от смертельных сюрпризов трудились более двух тысяч человек в течение двух лет (сейчас работающих деминеров осталось порядка 500, так как услуги иностранных подрядчиков стоят неподъемно дорого), удалось разминировать лишь около 600 квадратных километров из порядка 10 тысяч заминированных квадратных км – это площадь, сопоставимая по размеру с государством Катар или Ливан.

Средний темп очищения земли от армянского наследия в Карабахе составляет всего 50 квадратных метров в день на одного сапера. Со служебной собакой скорость обследования территорий деминером возрастает до 750 кв м в день, но, по итогу, все зависит от плотности минирования. Саперы вспоминают, что однажды им довелось угробить немало времени на клочок земли на дороге площадью в 2 квадрата, где оккупанты любезно закопали сразу 11 противопехотных мин. Кроме того, с дьявольской методичностью армяне заминировали мечети и кладбища – на таких объектах плотность минирования столь высока, что очищать территорию можно только вручную, никакая спецтехника не подходит, и собаки не справляются.

Процесс разминирования замедляют миллионы осколков и гильз, которыми усеяна местная почва и которые заставляют металлодетекторы реагировать на металл, вынуждая саперов тщательно изучать буквально каждый квадратный сантиметр земли.

Хотя армянская сторона передала, по условиям мирного соглашения, Азербайджану свои карты минных полей (согласно им, например, лишь в одном Агдамском районе отмечены более 97 тысяч мин), их точность, по реалистичным оценкам – всего около 20%.

Чтоб ускорить процесс, азербайджанские саперы призвали на помощь науку. Обследования земель теперь проводятся хорватскими тяжелыми машинами на дистанционном управлении и при помощи новейших дронов: азербайджано-израильские беспилотники способны с воздуха проводить сканирование почвы на глубину в полтора метра.

Такие технологии, несомненно, очень помогли бы Украине.

Мертвая земля

Несмотря на заявления армянских оккупантов Карабаха о якобы исторической принадлежности им территорий Западного Азербайджана (и даже "сакральной важности" этих территорий), на большую часть этих земель армяне принесли только разрушение и смерть, даже не пытаясь там селиться или что-то строить. Это отчасти похоже на тактику выжженной земли, которую использует Россия на украинском Донбассе – но, в нашем случае, стирание с лица земли восточноукраинских городов диктуется военной необходимостью: не умея захватывать города, россияне просто уничтожают в них каждую постройку авиацией и артиллерией, и занимают, по факту, выпаленную пустошь, которую нет смысла удерживать ВСУ. В Карабахе же села и города, свои дома и фермы азербайджанцы вынужденно оставляли в условиях наступления армян под прикрытием российских военных, уходя из них с надеждой когда-нибудь вернуться.

…Как оказалось, населённые пункты, инфраструктура и постройки Карабаха не были нужны захватчикам. Все, что можно было разграбить и утащить, оккупанты разграбили. Из опустевших азербайджанских домов вытягивали все ценное: мебель, утварь, окна, двери, шифер с крыш. Дальше все сделала сама природа за три десятка лет. В приграничных с Ираном районах оккупанты продавали дома азербайджанцев иранцам – те приезжали на грузовиках, платили армянским солдатам по $100 за дом, а затем разбирали эти дома на кирпичи – до фундамента – и вывозили стройматериалы к себе в Иран.

Все, что осталось от городков и сел в оккупированном Карабахе. В изображенных на фото местах не было активных боевых действий, эти населенные пункты были разграблены в мирный период

Порой кажется, что оккупанты нарочно старались уничтожить сами следы пребывания азербайджанцев на этих землях. С маниакальным старанием здесь разрушались кладбища: с них исчезали надгробные плиты, могилы осквернялись мародерами – при чем, большинство могил разрыты в той части, где должна была находится голова похороненного.

Сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Карабахе Араз Иманов рассказывает ужасающие вещи, подкрепляя их фотографиями:

- В тысячах могил украдены черепа. Во времена СССР было модным при лечении зубов использовать золотые коронки – поэтому оккупанты головы воровали, чтобы вытащить из них эти коронки. Мы находим много выброшенных черепов, у которых удалены зубы.

Разграбленные азербайджанские кладбища. На фото видны подкопы на могилах

Особую ненависть оккупанты испытывали к религиозным объектам. Ко дню деоккупации, в Карабахе из 69 довоенных мечетей уцелели лишь 2. На десятках фото и видео, опубликованных в интернете российскими блоггерами-путешественниками (обладатели российского паспорта были одними из немногих, кто мог получить доступ в оккупированный Карабах – так же, как сейчас происходит, например, в Мариуполе), зафиксировано, как азербайджанские мечети использовались в качестве хлевов для домашних животных.

Армянская сторона утверждает, что все животные на этих фото – одичавшие, бродячие. Однако на фото одних и тех же превращенных в хлев мечетей видно, что кто-то закрывает и открывает двери для коров и свиней. Да и как в руинах посреди степи вполне упитанные "бродячие" животные находили бы воду?

Хлев в мечети. На одном фото видно закрытую дверь в мечеть, на другом – животных внутри нее

…"Хиросимой Кавказа" называют азербайджанский город Агдам. Здесь местные жители, вместе с армией, оказали оккупантам ожесточенное сопротивление, не желая сдаваться без боя. Соседний населенный пункт, Ходжали, был окружен русско-армянскими войсками. Озверевшие фашисты под армянскими и российскими флагами заблокировали доставку гуманитарных грузов и эвакуацию из Ходжали, и штурмуя город, убивали всех без разбора – в результате, там в конце февраля 1992 года погибли 613 мирных жителей.

Агдам стоял до последнего, как украинский Мариуполь или Волноваха – русско-армянские войска стерли его с лица земли артиллерией и "Градами". Частично уцелело в Агдаме лишь одно здание – центральная мечеть с минаретами: артиллеристы оккупантов использовали ее как ориентир для прицеливания. От остальных сооружений остались, в лучшем случае, отдельные фрагменты стен.

Некогда это был цветущий город Агдам, стертый с лица земли оккупантами

Агдам стал для армянских оккупантов сакральной точкой – его отчаянно пытались взять, так как ереванская и советско-российская пропаганда утверждала, что именно в районе Агдама якобы находится возведенная более двух тысяч лет назад древняя столица некоего армянского государства – Тигранакерт. После завоевания Агдама армянские археологи приложили немало усилий на поиски каких-либо следов армянской цивилизации в этих краях. Ничего не найдя, они "назначили" "руинами" Тигранакерта азербайджанскую крепость 18-го века постройки, и утратили всякий интерес к Агдаму и его окрестностям. В итоге, целый регион постепенно стирался с мировой карты.

Тут стоит отметить, что тех, кто попытается поискать в сети информацию о Тигранакерте, ждет сюрприз – окажется, что в мире их "существовало" несколько, как минимум, четыре. То ли фантазии на нейминг не хватало мифическим древним правителям, то ли разного рода летописи и манускрипты наспех фальсифицировались не слишком креативными историками-пропагандистами – но древнеримские летописцы упоминают лишь об одном Тигранакерте (за счет чего в факт существования города есть хоть какие-то основания верить) – и он располагался на юго-востоке современной Турции, в районе современного города Сильван.

Возвращение к жизни

Азербайджанцы стремятся вернуть жизнь в свои родные карабахские земли. Они пытаются отстраивать города и села на тех местах, где были дома их предков. Груды обломков, оставшихся от стен старых построек, запрещено вывозить за пределы восстанавливаемых населенных пунктов – их максимально стараются использовать как стройматериалы для новых зданий: так азербайджанцы хотят навести мостик между прошлым и будущим, сохранить связь Старого Карабаха, уничтоженного оккупантами, с Карабахом Новым – в который медленно, постепенно, но – непреклонно – возвращается жизнь.

Украине также стоит подумать над этой философией возрождения. Разумеется, она будет уместна не везде – но ее элементы, обеспечивающие связь времен ДО и ПОСЛЕ войны – важны в том числе для того, чтобы не забывать о самой войне. И о том, кто ее развязал.

Первая точка приложения усилий – инфраструктура. Без дорог никто не сможет приехать к себе домой, – руководствуясь этим, азербайджанцы сразу после деоккупации Карабаха стали разминировать и восстанавливать сотни километров автомобильных трасс и железнодорожной колеи. На всей освобожденной территории вдоль дорог обеспечили идеальную мобильную связь. На освобожденной территории уже построили два международных аэропорта и возводят еще несколько.

Располагая дорогами, азербайджанцы в первую очередь едут навестить могилы своих родных. Там, где удается идентифицировать захоронения, кладбища и отдельные могилы бережно восстанавливают.

Когда-то здесь было село Мердинли. Спустя тридцать лет родственники вновь могут почтить память своих родных на местном кладбище

Финальный аккорд восстановления региона – постройка сел и восстановление городов. Азербайджанцы, в каком-то смысле, идут по украинскому пути укрупнения громад – в тех краях, где было 2-3 села, отстраивают одно, но большое и обеспеченное всем необходимым. Здесь есть хорошо оборудованный пункт оказания медицинской помощи, стоматологический кабинет, салоны красоты, магазины, аптеки, отделения банков, почта, рестораны и кафе – словом, все элементы комфортной жизни, из-за которых жители сел частенько предпочитают перебираться в города.

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Дома строит правительство, предлагая желающим вернуться на историческую родину бесплатно заселяться в них. Размер дома зависит от количества членов переезжающей семьи

Все жилые дома здесь оснащены солнечными электропанелями – вообще при восстановлении Карабаха взят курс на зеленую энергетику. А местной школе, укомплектованной и компьютеризованной по последнему слову образовательных технологий, позавидовали бы и столичные жители.

Разумеется, тем, кто переезжает на восстановленные территории, будет нужна работа. В Азербайджане тоже продумали этот вопрос – крупные компании обустраивают свои филиалы, небольшие производственные цеха в отстраиваемых селах, чтобы местным жителям было, чем заняться.

Цех по пошиву медицинской одежды в селе

…На окраине все еще обживаемого села в длинный ряд выстроилась различная сельхозтехника. Это – не выставка и не магазин: комбайны и тракторы принадлежат всей сельской общине, и каждый житель имеет право пользоваться ими для своих нужд.

Такой комплексный подход, делающий возвращение в родные края, где все когда-то было уничтожено военными преступниками, привлекательным – как раз тот опыт, реализация которого понадобится и Украине, чтоб вновь заселить обезлюдевший Донбасс. И именно он сможет стать вакциной от любых идей сепаратизма и коллаборационизма в будущем.

Потому что люди порой могут предать Родину, но они не предадут ту землю, где им хорошо.

Прошлое как вакцина для будущего

Еще один важный элемент восстановления нормальной жизни – память. Сохранение для будущих поколений свидетельств того, что и кем было сделано в прошлом – во избежание повторения совершенных тогда ошибок и пережитой трагедии в будущем.

Украинцы, в свое время, пренебрегали уроками своей истории, беспечно относясь к российской культурной и экономической экспансии и сохранению существенного влияния россии на дела Украины после развала Советского Союза. Именно из-за этого подавляющее большинство не могли поверить в возможность событий 2014, а затем – 2022 года. Именно поэтому многих все еще удивляет невообразимая жестокость моральных уродов под триколором в настоящем.

Азербайджанцы сохранили следы военных преступлений армян и их российских союзников. И не только в Карабахе. Например, в мирном азербайджанском городе Гянджа, куда в жилые кварталы на головы мирных жителей прилетали русские ракеты "Скад" и "Точка-У" в 2020 году (украинцы, к сожалению, тогда не узнали об этой тактике постсоветских оккупантов), руины жилых домов, в которых погибли десятки гражданских с детьми, решили не восстанавливать, и сделать из них музей под открытым небом.

Увы, в Азербайджане много таких "живых" памятников агрессии. Но еще больше их теперь в Украине, и нам стоит сохранить это печальное наследие, чтобы никто больше всерьез не задумал сказать про "братские народы" и "общее славное прошлое".

Однако воспоминания хранить нужно не только о боли, но и о триумфе. В новом районе азербайджанской столицы, Баку, расположился свежий музей Победы, музей трофейной русской техники (стоявшей на вооружении армянской армии) под открытым небом, который сейчас крайне раздражает не только Ереван, но и Москву.

Сюда свезли не только танки и пушки, отобранные у армян, но и воссоздали здесь систему укреплений оккупантов, их наблюдательные посты, снайперские гнезда, блиндажи, штабы и бытовые помещения.

Глядя на весь этот смертоносный металлолом и бетонные конструкции, понимаешь, каких усилий и трудов воинам-освободителям стоило восстановление исторической справедливости и территориальной целостности Родины. И кем, на самом деле, являются твои "соседи".

Сейчас, конечно, таким печальным музеем является половина Украины. После войны важно не убирать все. Важно оставить некоторые болезненные следы нашей трагедии для потомков.