Украинский 5 Канал: Азербайджан активно ведет работы по восстановлению освобожденных территорий

О том как Азербайджан активно ведет работы по восстановлению на освобожденных территориях, решает вопросы разминирования, прокладывает новые дороги и восстанавливает старинные исторические памятники рассказал один из украинских СМИ - 5 Канал, который подг

Об активных строительно восстановительных работах на освобожденных территориях, о решении проблемы разминирования в регионе, усеянном смертельными следами почти 30-летней оккупации, о прокладке новых дорог, мостов и другой инфраструктуры, а также восстановлении памятников истории и культуры рассказал в серии сюжетов из освобожденного Карабаха украинский 5 Канал.

Как передает Report, рассказывая об увиденном в Карабахе, журналист телеканала подчеркнула, что Украина может перенять у Азербайджана опыт гуманитарного разминирования и будущего восстановления.

В первом сюжете отмечается, что возвращение исконных земель Азербайджана, которые 30 лет находились под оккупацией является восстановлением исторической справедливости.

"Уже идет третий год работ по восстановлению Карабаха - прокладываются дороги, восстанавливаются разрушенные старинные мечети, возводятся мосты, строятся аэропорты. Только два года назад тут работали бульдозеры, шла интенсивная расчистка от тысяч мин - теперь же мы видим новопостроенный аэропорт", - рассказывает автор сюжета.

В репортажах подчеркивается, что в Карабахе по-прежнему остаются тысячи гектар неразминированных территорий, где работает сейчас Азербайджанского агентство по разминированию (АНАМА).

Комментируя поездку в Агдам, журналист отметила, что Агдам называют Кавказской Хиросимой из-за того, что здесь практически не осталось ничего - все разрушено.

"В Агдамском районе было заминировано 68 тыс гектаров земли, из них разминировано больше 17 тыс гектаров",- сообщил журналистам операционный менеджер Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Халиг Зульфугаров.

Все это было сделано армянами для того, чтобы беженцам, в свое время изгнанным отсюда, некуда было возвращаться, говорит автор сюжета.

"Ныне Россия использует ту же самую тактику в Украину, что она не может взять – то просто стирает с лица земли тяжелыми снарядами", - добавляет она.

В сюжетах также рассказывается об акции, которая по сей день продолжается на дороге Лачын-Ханкенди. Одна из причин - незаконная эксплуатация минеральных ресурсов и золота на территории, где сейчас находятся российские миротворцы. "Лачынский район перешел под контроль Баку, однако сама дорога находится под контролем так называемых российских миротворцев. Активисты скандируют лозунги о незаконной эксплуатации месторождений, экологическом терроре. В акции участвуют студенты, экологи, представители НПО", - говорится в материале.

На самом деле Азербайджан дорогу не перекрывал - машины с гуманитарными целями проезжают по этой дороге беспрепятственно, отмечает украинский журналист.

Еще один сюжет посвящен уже результатам восстановительных работ. Село Агалы, куда уже въехали первых жители-бывшие беженцы из Зангилана, построено на основе концепции "умное село". "В селе созданы все условия для комфортного проживания жителей. А как источник энергии для людей и производства используются возобновляемые источники", - говорит автор.

