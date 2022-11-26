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Участники конференции по геополитике и безопасности Среднего коридора находятся в Агдаме

Участники конференции по геополитике и безопасности Среднего коридора находятся в Агдаме Участники конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", состоявшейся 25 ноября в Университете АДА при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прибыли в город Агдам.
Карабах
26 ноября 2022 г. 13:07
Участники конференции по геополитике и безопасности Среднего коридора находятся в Агдаме

Сегодня участники конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", начавшейся вчера с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, посетили город Агдам, полностью уничтоженный за почти 30 лет оккупации со стороны Армении.

Как сообщает Report, эксперты из Турции, Грузии, Пакистана, США, Польши, Италии и других стран осмотрели разрушения и ознакомились с ходом работ по восстановлению города.

Они воочию знакомятся с разрушениями, которым подвергся город и вся территория района, следами армянской оккупации и вандализма на азербайджанских землях, в том числе то, что осталось от агдамского драматического театра и музея хлеба, некогда бывшего единственным в СССР, "Имарет", резиденции и усыпальницы Карабахского Панах Али-хан и членов его семьи.

В программе также посещение крепости "Шахбулаг", Джума-мечети и Аллеи шехидов Агдама, также практически уничтоженной.

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