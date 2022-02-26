Townhall: США должны признать Ходжалинскую резню актом геноцида

Американское издание Townhall призывает США признать Ходжалинскую резню актом геноцида.

Американское онлайн-издание Townhall призывает США признать Ходжалинскую резню актом геноцида.

Как передает Report со ссылкой на сайт Townhall, США добились больших успехов в выявлении и осуждении фактов геноцида во всем мире, такого же признания и осуждения заслуживает и трагедия в Ходжалы.

Издание отмечает, что обсуждая любой геноцид в мире, "комментаторы обычно сосредотачиваются на ужасающих цифрах — тысячах, а иногда и миллионах жертв. Но определение геноцида не численное - критерием геноцида являются не количество, а мораль и дизайн".

После распада СССР, на постсоветском пространстве первым и самым жестоким стал конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за азербайджанского региона Карабах. "В регионе царил террор, кульминацией которого стал ужас Ходжалинской резни. На этой неделе исполняется 30 лет со дня этого злодеяния...Нам стыдно, что мир в то время не смог должным образом признать это и, в свою очередь, позволил тем, кто в конечном итоге несет ответственность за эти злодеяния, избежать наказания",- пишет Townhall.

Издание отмечает, что сегодня Азербайджан вернул себе оккупированные территории. Но почти 1 миллион человек, изгнанных из своих домов поколение назад, остаются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Азербайджане; почти 4000 мирных жителей, включая и ходжалинцев, считаются пропавшими без вести.

"Уничтожение азербайджанского населения и принадлежащего ему наследия в культуре и истории Карабаха были явным и недвусмысленным намерением",- отмечает издание, цитируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что они могут шутить с нами, что армяне не могут поднять руку на мирное население. Нам нужно было положить всему этому конец. Так и случилось».

Townhall добавляет, что несмотря на травмы, которые все еще живы в памяти, обе страны сегодня медленно продвигаются к мирному урегулированию. Но сохраняются важные препятствия на этом пути, и в не последнюю очередь – это историческая память о терроре и убийствах, игнорируемая миром, что все более остро и болезненно ощущается азербайджанским народом.

"И если есть стремление поддержать дело мира, мы должны признать свою ответственность за устранение этих барьеров, признав зло прошлого. А именно, что Ходжалинская резня была началом и главным событием согласованного акта геноцида", - отмечает издание.