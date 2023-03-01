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Спецпредставитель ЕС назвал обнадеживающей встречу в Ходжалы

Спецпредставитель ЕС назвал обнадеживающей встречу в Ходжалы Произошедшая сегодня встреча в Ходжалы между представителями Баку и карабахскими армянами прошла обнадеживающе.
Карабах
1 марта 2023 г. 14:44
Спецпредставитель ЕС назвал обнадеживающей встречу в Ходжалы

Состоявшаяся сегодня в Ходжалы встреча является обнадеживающей.

Как передает Report, об этом спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в своем Twitter.

"Сегодня из Ходжалы пришли обнадеживающие новости о контактах между представителями Баку и карабахскими армянами. Хорошо, что обсуждения были сосредоточены как на насущных проблемах, так и на более широких вопросах", - говорится в публикации.

Сегодня депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики, встретился в городе Ходжалы в штаб-квартире временно размещенного на территории страны российского миротворческого контингента с представителями армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

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Версия на английском языке EU Special Representative calls Khojaly meeting encouraging
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Xocalıdakı görüşü ümidverici adlandırıb

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