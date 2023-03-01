О нас

Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана

Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
1 марта 2023 г. 13:25
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, с этой целью Рамин Мамедов 1 марта встретился в городе Ходжалы в штаб-квартире временно размещенного на территории Азербайджанской Республики российского миротворческого контингента с представителями армянского населения Карабахского региона Азербайджанской Республики. Во встрече принял участие и руководитель группы мониторинга по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов, в которую входят специалисты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества AzerGold.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilə təmaslar üzrə məsul şəxs təyin edilib

Другие новости из категории

Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Генпрокурор о возврате конфискованного имущества бывших чиновников
Генпрокурор о возврате конфискованного имущества бывших чиновников
1 марта 2023 г. 12:13
В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан
В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан
1 марта 2023 г. 01:38
Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать Тертерское дело в своих грязных целях
Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях
1 марта 2023 г. 00:34
Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран
Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран
28 февраля 2023 г. 23:56
Кямран Алиев: В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабилизировалась
Кямран Алиев: В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабилизировалась
28 февраля 2023 г. 23:28
Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР
Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР
28 февраля 2023 г. 21:30
В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов
ФотоВ Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов
28 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем
В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем
28 февраля 2023 г. 19:26
Комиссия по помилованию рассмотрела более 900 запросов
Комиссия по помилованию рассмотрела более 900 запросов
28 февраля 2023 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi