Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, с этой целью Рамин Мамедов 1 марта встретился в городе Ходжалы в штаб-квартире временно размещенного на территории Азербайджанской Республики российского миротворческого контингента с представителями армянского населения Карабахского региона Азербайджанской Республики. Во встрече принял участие и руководитель группы мониторинга по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов, в которую входят специалисты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества AzerGold.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.