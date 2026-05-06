Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кенийский телеканал TV47 показал процесс разминирования в Агдаме

    Карабах
    • 06 мая, 2026
    • 09:34
    Кенийский телеканал TV47 показал процесс разминирования в Агдаме

    Кенийский телеканал TV47 подготовил репортаж о процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    Как передает Report, корреспондент телеканала Элизабет Мутуку посетила Агдамский район, считающийся одним из наиболее пострадавших от минной угрозы во всем Карабахском регионе.

    "На этих территориях каждый шаг остается опасным. Мины по-прежнему скрыты под землей, вдоль дорог, в домах и на сельскохозяйственных угодьях. Карабах является одним из самых заминированных регионов мира. По оценкам Азербайджана, в регионе остаются до 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отмечает Мутуку.

    По словам журналистки, очистка территории - медленная и крайне опасная работа. Группы саперов действуют предельно осторожно, проверяя каждый сигнал и очищая участок за участком.

    "Мы не можем назвать конкретные сроки завершения процесса разминирования в этом регионе, потому что здесь очень много мин и территория сильно загрязнена. Некоторые участки менее загрязнены, другие - больше, поэтому это может занять гораздо больше времени, чем мы предполагаем", - рассказал телеканалу представитель саперной службы Намиг Балаев.

    Телеканал подчеркивает, что несмотря на использование современной техники, дронов и специально обученных собак-миноискателей, значительная часть работы по-прежнему выполняется вручную.

    "Признаки прогресса уже заметны. Это часть мин, которые были глубоко скрыты в земле и успешно обнаружены в ходе разминирования. А здесь находятся еще более опасные боеприпасы, долгое время остававшиеся под землей", - говорится в репортаже.

    Кенийский телеканал TV47 показал процесс разминирования в Агдаме

    Минная проблема Видеорепортаж Агдамский район Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Кения
    Видео
    Keniyanın "TV47" telekanalı Ağdamda minatəmizləmə prosesini işıqlandırıb
    Видео
    Kenya's TV47 shows demining process in Aghdam

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей