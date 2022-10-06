Спецпредставитель президента: Зангилан станет хабом инноваций

Зангилан станет региональным центром, который полностью соответствует концепции проектов "умный город" и "зеленой" экономике.

Зангилан станет региональным центром, который полностью соответствует концепции проектов "умный город" и "зеленой" экономике.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

"Зангилан станет катализатором "зеленых" и умных решений не только в Азербайджане, но и вообще на Южном Кавказе. Зангилан станет хабом инноваций", отметил В. Гаджиев.

Он напомнил, что в Зангилане скоро будет открыт международный аэропорт, создается современная инфраструктура, планируется развивать туризм.

"Зангилан, как и многие другие города, был полностью уничтожен во время оккупации. К сожалению, не только сам город, но и природа уничтожалась, варварски использовались все ресурсы", - сказал он.



