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    КСИР: Иран сохранил возможности для производства баллистических ракет

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 09:52
    КСИР: Иран сохранил возможности для производства баллистических ракет

    Иран сохранил цепочки поставок для производства баллистических ракет и других вооружений.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", об этом сообщил советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Балали.

    По его словам, все компоненты для ракет производятся внутри страны и даже могут поставляться на экспорт. Балали отметил, что у Ирана нет проблем с оборонным производством, и республика может продолжать конфликт "столько, сколько потребуется".

    "Поскольку мы сами выступаем и разработчиками, и производителями этих систем, а также понимаем оперативные требования, мы постоянно работаем над внедрением инноваций",- отметил генерал КСИР.

    Он добавил, что Иран при производстве вооружения опирается на собственные возможности и оперативные требования.

    Производство оружия Баллистическая ракета Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    SEPAH: İran ballistik raketlərin istehsalı üçün imkanlarını qoruyub saxlayıb
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