КСИР: Иран сохранил возможности для производства баллистических ракет

Иран сохранил цепочки поставок для производства баллистических ракет и других вооружений.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", об этом сообщил советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Балали.

По его словам, все компоненты для ракет производятся внутри страны и даже могут поставляться на экспорт. Балали отметил, что у Ирана нет проблем с оборонным производством, и республика может продолжать конфликт "столько, сколько потребуется".

"Поскольку мы сами выступаем и разработчиками, и производителями этих систем, а также понимаем оперативные требования, мы постоянно работаем над внедрением инноваций",- отметил генерал КСИР.

Он добавил, что Иран при производстве вооружения опирается на собственные возможности и оперативные требования.