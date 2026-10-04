В Лиге наций УЕФА сегодня пройдут очередные игры 4-го тура

В Лиге наций УЕФА сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура.

Как сообщает Report, в лигах A, B и D будет проведено 8 встреч.

В Лиге A Нидерланды сыграют с Сербией, Греция - с Германией, а Португалия встретится с Норвегией. Азербайджан в Лиге D примет Литву.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

Лига A

2-я группа

22:45. Греция - Германия

22:45. Нидерланды - Сербия

Очки: Греция - 7, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.

4-я группа

22:45. Португалия - Норвегия

22:45. Уэльс - Дания

Очки: Португалия - 9, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.

Лига B

3-я группа

20:00. Косово - Австрия

22:45. Ирландия - Израиль

Очки: Австрия - 7, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.

Лига D

1-я группа

20:00. Мальта - Андорра

Очки: Мальта - 4, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

2-я группа

17:00. Азербайджан - Литва

Очки: Литва - 4, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.