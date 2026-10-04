Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Лиге наций УЕФА сегодня пройдут очередные игры 4-го тура

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 11:00
    В Лиге наций УЕФА сегодня пройдут очередные игры 4-го тура

    В Лиге наций УЕФА сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура.

    Как сообщает Report, в лигах A, B и D будет проведено 8 встреч.

    В Лиге A Нидерланды сыграют с Сербией, Греция - с Германией, а Португалия встретится с Норвегией. Азербайджан в Лиге D примет Литву.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    Лига A

    2-я группа

    22:45. Греция - Германия

    22:45. Нидерланды - Сербия

    Очки: Греция - 7, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.

    4-я группа

    22:45. Португалия - Норвегия

    22:45. Уэльс - Дания

    Очки: Португалия - 9, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.

    Лига B

    3-я группа

    20:00. Косово - Австрия

    22:45. Ирландия - Израиль

    Очки: Австрия - 7, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.

    Лига D

    1-я группа

    20:00. Мальта - Андорра

    Очки: Мальта - 4, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

    2-я группа

    17:00. Азербайджан - Литва

    Очки: Литва - 4, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək
    UEFA Nations League Matchday 4 fixtures continue today
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