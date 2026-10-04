В Лиге наций УЕФА сегодня пройдут очередные игры 4-го тура
- 04 октября, 2026
- 11:00
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В Лиге наций УЕФА сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура.
Как сообщает Report, в лигах A, B и D будет проведено 8 встреч.
В Лиге A Нидерланды сыграют с Сербией, Греция - с Германией, а Португалия встретится с Норвегией. Азербайджан в Лиге D примет Литву.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Лига A
2-я группа
22:45. Греция - Германия
22:45. Нидерланды - Сербия
Очки: Греция - 7, Нидерланды - 5, Германия - 4, Сербия - 0.
4-я группа
22:45. Португалия - Норвегия
22:45. Уэльс - Дания
Очки: Португалия - 9, Дания - 3, Норвегия - 3, Уэльс - 3.
Лига B
3-я группа
20:00. Косово - Австрия
22:45. Ирландия - Израиль
Очки: Австрия - 7, Косово - 4, Ирландия - 4, Израиль - 1.
Лига D
1-я группа
20:00. Мальта - Андорра
Очки: Мальта - 4, Гибралтар - 2, Андорра - 1.
2-я группа
17:00. Азербайджан - Литва
Очки: Литва - 4, Азербайджан - 2, Лихтенштейн - 1.