UEFA Millətlər Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək
- 04 oktyabr, 2026
- 10:10
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün IV turun növbəti oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və D liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasında isə Niderland Serbiya ilə, Yunanıstan Almaniya ilə, Portuqaliya isə Norveçlə üz-üzə gələcək. Azərbaycan isə D Liqasında Litva ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
A Liqası
2-ci qrup
22:45. Yunanıstan - Almaniya
22:45. Niderland - Serbiya
Xal durumu: Yunanıstan - 7, Niderland - 5, Almaniya - 4, Serbiya - 0
4-cü qrup
22:45. Portuqaliya - Norveç
22:45. Uels - Danimarka
Xal durumu: Portuqaliya - 9, Danimarka - 3, Norveç - 3, Uels - 3
B Liqası
3-cü qrup
20:00. Kosovo - Avstriya
22:45. İrlandiya - İsrail
Xal durumu: Avstriya - 7, Kosovo - 4, İrlandiya - 4, İsrail - 1
D Liqası
1-ci qrup
20:00. Malta - Andorra
Xal durumu: Malta - 4, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1
2-ci qrup
17:00. Azərbaycan - Litva
Xal durumu: Litva - 4, Azərbaycan - 2, Lixtenşteyn - 1