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    UEFA Millətlər Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2026
    • 10:10
    UEFA Millətlər Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün IV turun növbəti oyunları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və D liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasında isə Niderland Serbiya ilə, Yunanıstan Almaniya ilə, Portuqaliya isə Norveçlə üz-üzə gələcək. Azərbaycan isə D Liqasında Litva ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    A Liqası

    2-ci qrup

    22:45. Yunanıstan - Almaniya

    22:45. Niderland - Serbiya

    Xal durumu: Yunanıstan - 7, Niderland - 5, Almaniya - 4, Serbiya - 0

    4-cü qrup

    22:45. Portuqaliya - Norveç

    22:45. Uels - Danimarka

    Xal durumu: Portuqaliya - 9, Danimarka - 3, Norveç - 3, Uels - 3

    B Liqası

    3-cü qrup

    20:00. Kosovo - Avstriya

    22:45. İrlandiya - İsrail

    Xal durumu: Avstriya - 7, Kosovo - 4, İrlandiya - 4, İsrail - 1

    D Liqası

    1-ci qrup

    20:00. Malta - Andorra

    Xal durumu: Malta - 4, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1

    2-ci qrup

    17:00. Azərbaycan - Litva

    Xal durumu: Litva - 4, Azərbaycan - 2, Lixtenşteyn - 1

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi Futbol üzrə Almaniya millisi Futbol üzrə Portuqaliya millisi
    В Лиге наций УЕФА сегодня пройдут очередные игры 4-го тура
    UEFA Nations League Matchday 4 fixtures continue today
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