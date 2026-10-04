Галибаф: США передали Ирану новый пакет предложений по Ормузскому проливу

США передали Ирану через посредников новые предложения по Ормузскому проливу.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Он отметил, Тегеран не отступает от своей позиции в связи с этим вопросом.

"Американцы недавно передали [нам] некоторые предложения через посредников. Однако они должны понимать, что время затягивать [переговоры] и диктовать односторонние требования прошло. Позиция Ирана абсолютно ясна и тверда", - заявил Галибаф на пленарном заседании парламента.

По его словам, Ормузский пролив не откроется, если США не выполнят семь условий, отраженных в Исламабадском меморандуме.

Ранее портал Axios сообщал, что попытки катарских посредников добиться дипломатического прогресса в переговорах между США и Ираном не дали значительных результатов.