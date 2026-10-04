Галибаф: США передали Ирану новый пакет предложений по Ормузскому проливу
- 04 октября, 2026
- 11:18
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США передали Ирану через посредников новые предложения по Ормузскому проливу.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Он отметил, Тегеран не отступает от своей позиции в связи с этим вопросом.
"Американцы недавно передали [нам] некоторые предложения через посредников. Однако они должны понимать, что время затягивать [переговоры] и диктовать односторонние требования прошло. Позиция Ирана абсолютно ясна и тверда", - заявил Галибаф на пленарном заседании парламента.
По его словам, Ормузский пролив не откроется, если США не выполнят семь условий, отраженных в Исламабадском меморандуме.
Ранее портал Axios сообщал, что попытки катарских посредников добиться дипломатического прогресса в переговорах между США и Ираном не дали значительных результатов.