İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Qalibaf: ABŞ Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni təkliflər irəli sürüb

    Region
    • 04 oktyabr, 2026
    • 10:41
    Qalibaf: ABŞ Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni təkliflər irəli sürüb

    ABŞ vasitəçilərlə bəzi təkliflər irəli sürüb, İran isə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı tutduğu mövqedən geri çəkilmir.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf İslam Şurası Məclisinin plenar sessiyasında bildirib.

    "Mediada başqa cür danışan amerikalılar, bu yaxınlarda vasitəçilər vasitəsilə bəzi təkliflər irəli sürüblər. Amma onlar anlamalıdırlar ki, vaxtı uzatmaq və birtərəfli tələbləri diktə etmək dövrü keçib. İranın mövqeyi tamamilə aydın və qətidir", - o bildirib və əlavə edib ki, İslamabad anlaşmasına əsaslanan yeddi şərt yerinə yetirilməlidir, əks halda Hörmüz boğazı açılmayacaq.

    Onun sözlərinə görə, İran ABŞ-dən qorxmur.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da "Axios"da yayılan yazıda qeyd olunub ki, qətərli vasitəçilərin ABŞ və İran arasındakı münasibətlərdə diplomatik irəliləyişə nail olmaq cəhdləri əhəmiyyətli nəticələr verməyib. ABŞ və İran arasında münaqişənin nizamlanması çərçivəsində son təmaslar isə sentyabrın 29-da olub

    Məhəmməd Baqir Qalibaf ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazında gərginlik
    Галибаф: США передали Ирану новый пакет предложений по Ормузскому проливу
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:33

    İran ABŞ-nin təklifinə cavab verib

    Region
    12:23

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:18

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:17

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    12:06

    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib

    Region
    11:52
    Video

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    11:43
    Video

    Kükü dağına qar yağıb

    Ekologiya
    11:33

    Əraqçi: İranın şərtləri qəbul edilsə, Hörmüz boğazı açılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti