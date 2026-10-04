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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 10:54
    В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы

    Утром в воскресенье в Боснии и Герцеговине началось голосование на всеобщих выборах.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, 3,4 млн избирателей голосуют за кандидатов на пост президента страны, избираемого на три года, и в национальный парламент, а также за кандидатов в региональные законодательные органы двух федеральных субъектов Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской федерации.

    За места трех членов президиума Боснии и Герцеговины борются десять кандидатов: четверо - от мусульман-боснийцев, трое - от сербов, и также трое - от хорватов. В парламентских выборах примут участие представители 75 политических партий и 29 коалиций.

    В выборах участвуют боснийская Социал-демократическая партия, сербская Социал-национальная демократическая партия и хорватская Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины. По данным опроса платформы Poliwave, Социал-демократическая партия лидирует с небольшим отрывом, набрав 21,4 % голосов, за ней следует Социал-демократическая партия с 16,7 %.

    Агентство пишет, что данные выборы могут непосредственно повлиять на процесс евроинтеграции страны. Отмечается, что разочарование граждан Боснии и Герцеговины растет из-за замедления экономического роста, медленных темпов переговоров о вступлении в ЕС и затянувшегося политического кризиса, в ходе которого доминирующие этнические партии двух образований неоднократно блокировали решения слабого центрального правительства, объединяющего их.

    Ожидается, что Центральная избирательная комиссия опубликует предварительные результаты после закрытия избирательных участков в 19:00 (17:00 по Гринвичу) в воскресенье.

    Босния и Герцеговина Всеобщие выборы
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