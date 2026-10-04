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    Мерц прибыл с необъявленным визитом в Украину

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 10:23
    Мерц прибыл с необъявленным визитом в Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Украине предстоят решающие недели. Именно поэтому я приехал сегодня в Киев, чтобы показать, что Вы можете на нас положиться. Безопасность Германии также зависит от исхода этой войны. Именно поэтому оказываемая нами помощь (Украине - ред.) и в наших собственных интересах", - написал он.

    По данным агентства DPA, в поездке Мерца сопровождают министр экономики Катерина Райхе и представители деловых кругов Германии. Отмечается, что Берлин намерен передать Киеву тысячи дронов-перехватчиков и начать производство для Украины дальнобойного оружия, о чем объявит канцлер в рамках визита. На эти цели Германия планируют выделить 1 млрд евро, еще 350 млн евро должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры.

    Фридрих Мерц Российско-украинский конфликт
    Merts Ukraynaya elan olunmamış səfər edib
    Friedrich Merz makes unannounced visit to Ukraine
    MiniBoss
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