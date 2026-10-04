Мерц прибыл с необъявленным визитом в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Украине предстоят решающие недели. Именно поэтому я приехал сегодня в Киев, чтобы показать, что Вы можете на нас положиться. Безопасность Германии также зависит от исхода этой войны. Именно поэтому оказываемая нами помощь (Украине - ред.) и в наших собственных интересах", - написал он.

По данным агентства DPA, в поездке Мерца сопровождают министр экономики Катерина Райхе и представители деловых кругов Германии. Отмечается, что Берлин намерен передать Киеву тысячи дронов-перехватчиков и начать производство для Украины дальнобойного оружия, о чем объявит канцлер в рамках визита. На эти цели Германия планируют выделить 1 млрд евро, еще 350 млн евро должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры.