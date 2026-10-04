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    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек

    Происшествия
    • 04 октября, 2026
    • 10:35
    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек

    В жилом доме в поселке Шафаг Абшеронского района произошел взрыв, в результате инцидента пострадал один человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

    Согласно информации, на основании вызова, поступившего на горячую линию "112" ведомства, к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на 3-м этаже семиэтажного жилого дома в 2-комнатной квартире общей площадью 62 кв.м произошел взрыв, повлекший пожар.

    В результате взрыва дому нанесен ущерб, на площади 1 кв.м сгорела домашняя утварь, один человек получил травмы.

    Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек

    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек
    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек
    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек
    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек

    Взрыв в жилом доме МЧС Азербайджана Абшеронский район
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    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb
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