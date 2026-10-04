В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек
- 04 октября, 2026
- 10:35
Будьте в курсе главных новостей!
В жилом доме в поселке Шафаг Абшеронского района произошел взрыв, в результате инцидента пострадал один человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Согласно информации, на основании вызова, поступившего на горячую линию "112" ведомства, к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на 3-м этаже семиэтажного жилого дома в 2-комнатной квартире общей площадью 62 кв.м произошел взрыв, повлекший пожар.
В результате взрыва дому нанесен ущерб, на площади 1 кв.м сгорела домашняя утварь, один человек получил травмы.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.