İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2026
    • 10:25
    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu, Şəfəq qəsəbəsində yaşayış binasında partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı yeddimərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kv.m. olan 2 otaqlı mənzildə yanğınla müşayiət olunan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.

    Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, 1 kv.m sahədə ev əşyaları yanıb, 1 nəfər xəsarət alıb. FHN-in qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb

    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb
    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb
    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb
    Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış olub, bir nəfər yaralanıb
    Abşeron Partlayış Yaşayış binası
    Foto
    Video
    В жилом доме в поселке Шафаг произошел взрыв, пострадал один человек
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:33

    İran ABŞ-nin təklifinə cavab verib

    Region
    12:23

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:18

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:17

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    12:06

    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib

    Region
    11:52
    Video

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    11:43
    Video

    Kükü dağına qar yağıb

    Ekologiya
    11:33

    Əraqçi: İranın şərtləri qəbul edilsə, Hörmüz boğazı açılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti