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    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 10:01
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой

    Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

    Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова во 2-й группе Лиги D встретятся в Баку со сборной Литвы.

    Встречу на стадионе "8-й км" будет обслуживать португальская бригада судей под руководством рефери FIFA Густаво Коррейи, старт запланирован на 17:00.

    Азербайджанская сборная занимает 2-е место в группе, набрав 2 очка. У Литвы в активе 4 балла, она лидирует в группе, Лихтенштейн набрал 1 очко и располагается на последнем, 3-м месте.

    Сборная Азербайджана по футболу Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi Bakıda Litva ilə üz-üzə gələcək
    UEFA Nations League: Azerbaijan to host Lithuania in Baku
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