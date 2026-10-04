Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой
Футбол
- 04 октября, 2026
- 10:01
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Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова во 2-й группе Лиги D встретятся в Баку со сборной Литвы.
Встречу на стадионе "8-й км" будет обслуживать португальская бригада судей под руководством рефери FIFA Густаво Коррейи, старт запланирован на 17:00.
Азербайджанская сборная занимает 2-е место в группе, набрав 2 очка. У Литвы в активе 4 балла, она лидирует в группе, Лихтенштейн набрал 1 очко и располагается на последнем, 3-м месте.
UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi Bakıda Litva ilə üz-üzə gələcək
UEFA Nations League: Azerbaijan to host Lithuania in Baku
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