Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова во 2-й группе Лиги D встретятся в Баку со сборной Литвы.

Встречу на стадионе "8-й км" будет обслуживать португальская бригада судей под руководством рефери FIFA Густаво Коррейи, старт запланирован на 17:00.

Азербайджанская сборная занимает 2-е место в группе, набрав 2 очка. У Литвы в активе 4 балла, она лидирует в группе, Лихтенштейн набрал 1 очко и располагается на последнем, 3-м месте.