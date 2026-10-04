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    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi Bakıda Litva ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2026
    • 09:30
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi Bakıda Litva ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında bu gün növbəti matçını keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçi olduğu kollektiv D Liqasının 2-ci qrupunda Bakıda Litva yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyanın idarə edəcəyi qarşılaşmaya 8-ci km stadionunda, saat 17:00-da start veriləcək.

    Xatırladaq ki, milli komanda hazırda qrupda 2 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Litva 4 xalla birinci, Lixtenşteyn isə 1 xalla sonuncudur.

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    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой
    UEFA Nations League: Azerbaijan to host Lithuania in Baku
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