UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi Bakıda Litva ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 04 oktyabr, 2026
- 09:30
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Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında bu gün növbəti matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçi olduğu kollektiv D Liqasının 2-ci qrupunda Bakıda Litva yığması ilə üz-üzə gələcək.
Portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyanın idarə edəcəyi qarşılaşmaya 8-ci km stadionunda, saat 17:00-da start veriləcək.
Xatırladaq ki, milli komanda hazırda qrupda 2 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Litva 4 xalla birinci, Lixtenşteyn isə 1 xalla sonuncudur.
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана дома сыграет с Литвой
UEFA Nations League: Azerbaijan to host Lithuania in Baku
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