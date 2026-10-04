В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости
Внешняя политика
- 04 октября, 2026
- 10:16
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, публикация об этом размещена в аккаунте азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Передаем искренние поздравления народу и правительству Королевства Лесото по случаю Национального праздника", - говорится в сообщении.
Напомним, что Лесото обрела независимость от Великобритании 4 октября 1966 года.
XİN Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Lesotho on Independence Day
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