В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости

В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, публикация об этом размещена в аккаунте азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Передаем искренние поздравления народу и правительству Королевства Лесото по случаю Национального праздника", - говорится в сообщении.

Напомним, что Лесото обрела независимость от Великобритании 4 октября 1966 года.