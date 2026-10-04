Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 10:16
    В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости.

    Как сообщает Report, публикация об этом размещена в аккаунте азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Передаем искренние поздравления народу и правительству Королевства Лесото по случаю Национального праздника", - говорится в сообщении.

    Напомним, что Лесото обрела независимость от Великобритании 4 октября 1966 года.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Лесото
    XİN Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Lesotho on Independence Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:25

    В Турции произошла серия сильных землетрясений

    В регионе
    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей