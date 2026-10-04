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    XİN Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 04 oktyabr, 2026
    • 10:08
    XİN Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşılıb.

    "Lesotonun Milli Bayramı münasibətilə Lesoto Krallığının xalqına və Hökumətinə səmimi təbriklər! Milli Bayramınız mübarək!", - paylaşımda deyilir.

    Xatırladaq ki, ölkə (keçmiş adı ilə Basutoland) 4 oktyabr 1966-cı ildə Böyük Britaniyadan müstəqillik qazanaraq suveren dövlətə çevrilib.

    Müstəqillik Günü Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lesoto
    В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Lesotho on Independence Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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