XİN Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib
Xarici siyasət
- 04 oktyabr, 2026
- 10:08
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Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lesotonun Müstəqillik Gününü təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşılıb.
"Lesotonun Milli Bayramı münasibətilə Lesoto Krallığının xalqına və Hökumətinə səmimi təbriklər! Milli Bayramınız mübarək!", - paylaşımda deyilir.
Xatırladaq ki, ölkə (keçmiş adı ilə Basutoland) 4 oktyabr 1966-cı ildə Böyük Britaniyadan müstəqillik qazanaraq suveren dövlətə çevrilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Lesotho on the occasion of Lesotho’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿 🇱🇸 @ForeignLesotho https://t.co/q02BAZUMpp— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2026
В МИД Азербайджана поздравили Лесото по случаю Дня независимости
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Lesotho on Independence Day
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