Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросам
Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросамДля ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.
Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.
Как передает Report, об этом написал в Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.#Карабах#Агдамhttps://t.co/JPXZm5ZxEu