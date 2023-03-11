Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросам

Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.

Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.

Как передает Report , об этом написал в Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.