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Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросам

Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросам Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.
Карабах
11 марта 2023 г. 20:57
Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией в связи с заседанием Рабочей группы по экономическим вопросам

Для ускорения экономического развития, обеспечения устойчивой занятости на освобожденных от оккупации территориях в городе Агдам состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам.

Как передает Report, об этом написал в Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İqtisadi məsələlər üzrə İşçi Qrupun iclası ilə bağlı paylaşım edib

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