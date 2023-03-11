В Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report , первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что в соответствии с поручениями главы государства в направлении развития освобожденных от оккупации территорий реализуются комплексные программы, широкомасштабные восстановительные мероприятия, в том числе инфраструктурные проекты.

Было констатировано, что согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории создание современной и эффективной производственной, торговой и сервисной инфраструктуры, реализация промышленного потенциала, а также подготовка оптимальных льгот и механизмов поощрения в числе основных задач.

На мероприятии была предоставлена информация о работе, проводимой в целях создания благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности на освобожденных от оккупации территориях, включая налоговые и таможенные льготы, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, субсидирование взносов социального страхования и другие льготы.

Было подчеркнуто, что стимулирующие инструменты и льготы, наряду с Карабахом, придадут импульс формированию в регионе безопасного и достойного уровня жизни, эффективному использованию социально-экономического потенциала на благо людей, особенно повышению качества человеческого капитала, развитию науки и наукоемких областей, повышению производительности труда и конкурентоспособности, росту занятости.