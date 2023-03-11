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В Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 18:22
В Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что в соответствии с поручениями главы государства в направлении развития освобожденных от оккупации территорий реализуются комплексные программы, широкомасштабные восстановительные мероприятия, в том числе инфраструктурные проекты.

Было констатировано, что согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории создание современной и эффективной производственной, торговой и сервисной инфраструктуры, реализация промышленного потенциала, а также подготовка оптимальных льгот и механизмов поощрения в числе основных задач.

На мероприятии была предоставлена информация о работе, проводимой в целях создания благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности на освобожденных от оккупации территориях, включая налоговые и таможенные льготы, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, субсидирование взносов социального страхования и другие льготы.

Было подчеркнуто, что стимулирующие инструменты и льготы, наряду с Карабахом, придадут импульс формированию в регионе безопасного и достойного уровня жизни, эффективному использованию социально-экономического потенциала на благо людей, особенно повышению качества человеческого капитала, развитию науки и наукоемких областей, повышению производительности труда и конкурентоспособности, росту занятости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda İdarələrarası Mərkəzin İqtisadi məsələlər üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib

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