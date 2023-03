Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İqtisadi məsələlər üzrə İşçi Qrupun iclası ilə bağlı paylaşım edib

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, dayanıqlı məşğulluğun təmin olunması məqsədilə Ağdam şəhərində İqtisadi məsələlər üzrə İşçi Qrupun iclası keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bunu Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov tviter hesabında yazıb.