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Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Баку и в Ереван

Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Баку и в Ереван В конце недели планируется визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и в Ереван
Карабах
9 декабря 2020 г. 13:41
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Баку и в Ереван

В конце недели планируется визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер во время слушаний в Хельсинкском комитете США по приоритетам и деятельности США в ОБСЕ.

Кроме того, он подчеркнул роль Минской группы и сопредседателей в поддержании хрупкого мира на протяжении последних трех десятилетий.

По его словам, это позволяло избегать вспышек насилия как недавние.

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