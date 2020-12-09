Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Баку и в Ереван

В конце недели планируется визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и в Ереван

В конце недели планируется визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер во время слушаний в Хельсинкском комитете США по приоритетам и деятельности США в ОБСЕ.

Кроме того, он подчеркнул роль Минской группы и сопредседателей в поддержании хрупкого мира на протяжении последних трех десятилетий.

По его словам, это позволяло избегать вспышек насилия как недавние.