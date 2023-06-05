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Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетили Агдам

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетили Агдам Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили освобожденный от армянской оккупации город Агдам.
Карабах
5 июня 2023 г. 11:17
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетили Агдам

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сопредседатели ознакомились разрушениями и актами вандализма, совершенными армянскими вооруженными силами в Агдаме, а также со строительными работами, проведенными азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

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Версия на английском языке ФотоPACE Monitoring Committee co-rapporteurs visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAŞPA-nın həmməruzəçiləri Ağdamda Şəhidlər xiyabanında erməni barbarlığının şahidi olublar

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