Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетили Агдам

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ян Лидель-Грейнджер и Лиз Кристоферсен, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сопредседатели ознакомились разрушениями и актами вандализма, совершенными армянскими вооруженными силами в Агдаме, а также со строительными работами, проведенными азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.