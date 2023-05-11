Шведская путешественница: Мины препятствуют возвращению людей в Карабах

Территория Карабаха должна быть очищена от мин.

Территория Карабаха должна быть очищена от мин.

Как передает Report, об этом журналистам заявила шведская путешественница София Гранстром, находящаяся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Очень интересно своими глазами увидеть процесс разминирования, то, что здесь происходит, а также людей, которые очищают эти территории от мин", - сказала она.

Путешественница рассказала, что видела наземные мины и ранее, когда была в Камбодже.

Она назвала большой опасностью минную проблему, которая препятствует возвращению мирных жителей на эти территории.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) сегодня прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.

Эта поездка в рамках так называемого "темного туризма" имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.