Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности

Ходжалинский геноцид - это огромная, страшная трагедия, которая не имеет срока давности

Ходжалинский геноцид - это огромная, страшная трагедия, которая не имеет срока давности.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Российский политолог считает, что организаторы Ходжалинской резни должны быть наказаны: "Все кто имеет отношение к Ходжалинскому геноциду должны быть без срока давности найдены и переданы суду. Я надеюсь, что прокуратура и следственный комитет Азербайджана никогда не закроет это дело".

"Люди, которые способны организовать массовое убийство других людей только по причине их другой национальности, языка, религии - это преступники перед лицом всего человечества, а не только Азербайджана. Жертвы Ходжалы - также же жертвы в моей душе и сердце, а убийцы, которые организовали Ходжалы, - также преступники для России, которые должны быть наказаны. Знайте у России есть такая позиция и мы всегда будем ее придерживаться", - заявил Шевченко.