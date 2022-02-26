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Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 

Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности  Ходжалинский геноцид - это огромная, страшная трагедия, которая не имеет срока давности
Карабах
26 февраля 2022 г. 12:24
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 

Ходжалинский геноцид - это огромная, страшная трагедия, которая не имеет срока давности.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Российский политолог считает, что организаторы Ходжалинской резни должны быть наказаны: "Все кто имеет отношение к Ходжалинскому геноциду должны быть без срока давности найдены и переданы суду. Я надеюсь, что прокуратура и следственный комитет Азербайджана никогда не закроет это дело".

"Люди, которые способны организовать массовое убийство других людей только по причине их другой национальности, языка, религии - это преступники перед лицом всего человечества, а не только Азербайджана. Жертвы Ходжалы - также же жертвы в моей душе и сердце, а убийцы, которые организовали Ходжалы, - также преступники для России, которые должны быть наказаны. Знайте у России есть такая позиция и мы всегда будем ее придерживаться", - заявил Шевченко.

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