Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах

Ходжалинская трагедия напоминает о резне на Балканах.

Ходжалинская трагедия напоминает о резне на Балканах.

Об этом Report заявил cербский путешественник Джордже Радинович Капралович (Dorde Radinovic Kapralovic), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"Я приехал сюда, чтобы увидеть развитие и восстановление этих территорий и найти ответы на некоторые исторические вопросы", - отметил Капралович.

Он подчеркнул, что богатые природные ресурсы освобожденных территорий позволяют активно развивать их.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.