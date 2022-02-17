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Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах

Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах Ходжалинская трагедия напоминает о резне на Балканах.
Карабах
17 февраля 2022 г. 17:40
Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах

Ходжалинская трагедия напоминает о резне на Балканах.

Об этом Report заявил cербский путешественник Джордже Радинович Капралович (Dorde Radinovic Kapralovic), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"Я приехал сюда, чтобы увидеть развитие и восстановление этих территорий и найти ответы на некоторые исторические вопросы", - отметил Капралович.

Он подчеркнул, что богатые природные ресурсы освобожденных территорий позволяют активно развивать их.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.

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