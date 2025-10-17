Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупации

Сегодня День города Физули и пятая годовщина со дня его освобождения от армянской оккупации.

Report напоминает, что 17 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении от оккупации города Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели.

Физулинская операция была одной из важнейших на юго-восточном фронте во Второй Карабахской войне. Кроме того, прорыв нескольких оборонительных рубежей, расположенных на бывшей линии соприкосновения в Физули, создал широкие возможности для продвижения Азербайджанской армии на южном фронте.

Один из крупных населенных пунктов Азербайджана - Физули - был основан в 1827 году. В 1930 году в Гарабулаге был образован район под названием Гарягин с селами Гозлучай, Кёнделенчай, Аразбойу и другими селами по обеим сторонам магистральной дороги Физули-Агдам. В 1959 году в связи с 400-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули район был переименован в Физулинский.

Территория района составляла 1 386 кв. км, а население - 134 333 человека. В его состав входил 1 город и 78 сел.

23 августа 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали 58 сел района и сам город Физули.

Физулинский район богат историко-религиозными памятниками, в частности на его территории много мавзолеев.

Подобно другим населенным пунктам Азербайджана Физулинский район подвергся вандализму в период армянской оккупации. Находящиеся на территории района дома, исторические памятники были полностью разрушены, деревья уничтожены.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.