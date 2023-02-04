Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда

Акция на дороге Ханкенди-Лачын мирная, никаких препятствий для проезда автомобилей по ней, никакой блокады нет.

Акция на дороге Ханкенди-Лачын мирная, никаких препятствий для проезда автомобилей по ней, никакой блокады нет.

Как заявила корреспонденту Report британская путешественница Саша Хини, акция протеста проходит мирно, но благодаря ей участники доносят до мира свою правду.

По словам С. Хини, впечатляет, что люди так преданы делу, в которое верят, что уже почти два месяца на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция.

"Я думаю, это очень смело, активисты дают всем знать о своих требованиях. Это прекрасный уголок мира, и он должен оставаться чистым и безопасным для людей", - заявила она, добавив, что, конечно, граждане имеют право требовать, чтобы к природе здесь относились с большой внимательностью, не загрязняли и не отравляли ее.

Путешественница выразила надежду, что участники протеста добьются своей цели.

По словам Хини, что она не видела факта блокирования дороги со стороны азербайджанских активистов. "По крайней мере, судя по тому, что я видела своими глазами, никакой блокады нет. Конечно, СМИ могут писать так, но из того, что я вижу сама, это очень мирный протест и дорога свободна для проезда", - заявила она.