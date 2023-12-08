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340 граждан Азербайджана стали жертвами мин с ноября 2020 года

340 граждан Азербайджана стали жертвами мин с ноября 2020 года С момента окончания Второй Карабахской войны жертвами мин в Азербайджане стали 340 граждан страны.
Карабах
8 декабря 2023 г. 20:03
340 граждан Азербайджана стали жертвами мин с ноября 2020 года

С момента окончания Второй карабахской войны жертвами мин в Азербайджане стали 340 граждан страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в инфографике, которую на своей странице в соцсети "Х" опубликовал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В инфографике отмечено, что за указанный период от мин погибли 65 человек, 275 получили ранения.

С 10 ноября 2022 года по 6 декабря 2023 года от наземных мин в Азербайджане погибли 50 мирных жителей и 15 военных. При этом ранения получили 111 мирных жителей и 164 военных.

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Версия на английском языке Number of mine victims in Azerbaijan reaches 340 since November 2020

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