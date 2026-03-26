    • 26 марта, 2026
    • 18:34
    Раша Юссеф: Каждый город Карабаха обладает неповторимой атмосферой

    Каждый город и населенный пункт в Карабахе обладает своей неповторимой атмосферой и особенностями, которые невозможно сравнивать.

    Об этом корреспонденту Report в Шуше заявила путешественница из Бахрейна Раша Юссеф.

    "Агдам, Ханкенди, Шуша - каждый из этих городов абсолютно разные и по-своему особенные. Например, Шуша восхищает своим расположением на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Очень вдохновляет видеть, как весь регион восстанавливается и возвращает свое былое величие. Азербайджан проделал колоссальную работу для этого", - сказала она.

    Юссеф отметила, что посетила все страны мира, и это уже второй ее визит в Азербайджан, но в Карабахе она впервые. Сравнивая нынешний облик страны с тем, который был во время предыдущей поездки, она отметила стремительное развитие не только регионов, но и столицы: "Баку сильно изменился с моего последнего визита, стал еще современнее и интереснее".

    Путешественница рассказала, что намерена вернуться в Карабах .

    "Мне очень интересно увидеть, как правительство завершит развитие этих территорий, и как изменится здесь жизнь, когда люди окончательно вернутся в свои дома", - добавила Раша Юссеф.

