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Посол: Армяне не имеют каких-либо особых прав в Карабахе, более приоритетных, чем права других граждан Азербайджана

Посол: Армяне не имеют каких-либо особых прав в Карабахе, более приоритетных, чем права других граждан Азербайджана "Удивлен, что вопрос о разминировании азербайджанских территорий занял последнее место в списке региональных приоритетов ЕС. Для Азербайджана это самая приоритетная проблема".
Карабах
6 июля 2023 г. 01:43
Посол: Армяне не имеют каких-либо особых прав в Карабахе, более приоритетных, чем права других граждан Азербайджана

"Удивлен, что вопрос о разминировании азербайджанских территорий занял последнее место в списке региональных приоритетов ЕС. Для Азербайджана это самая приоритетная проблема".

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в своем выступлении на состоявшейся вчера в Гааге международной конференции "Южный Кавказ и Европейский Союз - преодолевая вызовы, используя возможности", реагируя на выступление Специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойву Клаара.

Он проинформировал участников конференции, которая собрала экспертов из Грузии, Армении, Азербайджана, представителей ЕС, МИД Нидерландов и аккредитованного в Гааге дипломатического корпуса, о позиции Азербайджана по вопросам пост-конфликтного урегулирования, мирного процесса с Арменией и отношениям с ЕС.

Р. Мустафаев подверг резкой критике прозвучавшие в ходе конференции тезисы о т.н. "угрозе этнической чистки в Карабахе" и "праве армян Карабаха на безопасность". Посол отметил, что в данном регионе действительно имела место этническая чистка, но она произошла в 1988-1990 годах, когда оккупационные армянские силы изгнали из региона все его не-армянское население. Посол напомнил при этом, что при Советском Азербайджане бывший НКАО был многонациональным и поли-конфессиональным регионом, в нем проживали представители 46 этнических групп. Все они были изгнаны с мест своего проживания в Карабахе именно армянскими вооруженными силами. Регион был превращен в моно-этническую военную базу с разрушенными городами, зараженными реками, вырубленными лесами и заминированными полями. Азербайджан намерен восстановить этот регион, возродить его многонациональный характер.

Коснувшись тезиса о "праве армян на безопасность", он подчеркнул, что армяне не имеют каких-либо особых, Богом данных прав в Карабахе, более приоритетных, чем права других граждан Азербайджана. В этом заблуждении состоит фундаментальная проблема армянской идеологии и политики и главное препятствие на пути мирного процесса. Проблема прав и гарантий будет решаться исключительно по формуле "равенство всех граждан перед законом", не больше и не меньше.

Азербайджанский дипломат подверг также критике призывы представителей ЕС и МИД Нидерландов "активизировать диалог между Баку и Ханкенди". Он отметил, что Ханкенди не является столицей какой-либо республики или автономии, и что это даже не центр Ходжалинского района, на территории которого он располагается. Административным центром района является город Ходжалы, и отношения между Баку и Ходжалы будут строиться по той же схеме, что и отношения Баку с Шушой, Агдамом, Гянджой, Хачмазом и другими административными центрами азербайджанских районов. Контакты с представителями армянского населения Карабаха, разумеется, будут, но при безусловном соблюдении азербайджанского законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ermənilərin Qarabağda Azərbaycanın digər vətəndaşlarından daha üstün xüsusi hüquqları yoxdur"

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