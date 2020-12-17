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Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана "Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе продолжалась на протяжении многих лет"
Карабах
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17 декабря 2020 г. 16:21
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
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"Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе продолжалась на протяжении многих лет. Не думаю, что это произошло в результате вмешательства извне".

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что на линии соприкосновения войск очень часто происходили стычки:

"В конечном счете это вылилось в конфликт. Мы всегда, на протяжении многих лет исходили из того что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Карабаха...

С международной и правовой точки зрения, вся эта территория являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Повторю еще раз, сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала. В этом смысле, имея в виду и это обстоятельство, сам Нагорный Карабах тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан", - сказал В. Путин.

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Версия на английском языке Putin: Nagorno-Karabakh is an integral part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Putin: “Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir”

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