Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

"Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе продолжалась на протяжении многих лет. Не думаю, что это произошло в результате вмешательства извне".
Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что на линии соприкосновения войск очень часто происходили стычки:
"В конечном счете это вылилось в конфликт. Мы всегда, на протяжении многих лет исходили из того что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Карабаха...
С международной и правовой точки зрения, вся эта территория являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Повторю еще раз, сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала. В этом смысле, имея в виду и это обстоятельство, сам Нагорный Карабах тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан", - сказал В. Путин.