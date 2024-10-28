Путешественник из Ирландии: Я был шокирован, когда узнал о количестве мин в Карабахе

Минное загрязнение - одна из самых серьезных проблем для Азербайджана.

Минное загрязнение - одна из самых серьезных проблем для Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report, об этом журналистам сказал путешественник из Ирландии Найл О’Мурчада, наблюдавший за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.

"Когда я узнал, насколько большой ущерб может причинить один минный взрыв, и какое количество мин заложено в Карабахе. Увидеть реальный взрыв было еще хуже. Шум и вибрация пронзили меня насквозь", — поделился он.

По словам О’Мурчада, разминирование является одной из наиболее сложных задач для Азербайджана.

"Большинство проблем можно решить со временем — восстановить дороги, здания. Но, боюсь, на полное избавление от всех мин уйдет слишком много времени", - добавил он.