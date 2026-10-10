Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

Развитие туристической инфраструктуры, в том числе создание горнолыжных курортов, может повысить привлекательность Карабаха и Восточного Зангезура для иностранных путешественников.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил путешественник из Филиппин Джон Винсент Франсиско (John Vincent Francisco), посещающий регион в составе международной группы путешественников.

По его словам, он впервые находится в Азербайджане и особое впечатление на него произвели темпы восстановления освобожденных территорий.

"Мы знаем об истории этого региона, но больше всего меня впечатляет то, насколько быстро он восстанавливается. Это действительно удивительно", - отметил путешественник.

Франсиско рассказал, что до поездки в Карабах посетил Шеки, Габалу и Хыналыг, где ознакомился с природными и историческими достопримечательностями Азербайджана.

Путешественник также выразил желание вернуться в Азербайджан через несколько лет, чтобы увидеть результаты развития туристической инфраструктуры.

"Мне хотелось бы вернуться сюда через пять лет и посмотреть, как будет развиваться регион, в том числе будущие горнолыжные курорты, и сколько туристов будет сюда приезжать", - добавил он.

Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.

В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.

Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.

Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.