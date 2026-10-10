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    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    • 10 октября, 2026
    • 10:47
    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Развитие туристической инфраструктуры, в том числе создание горнолыжных курортов, может повысить привлекательность Карабаха и Восточного Зангезура для иностранных путешественников.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил путешественник из Филиппин Джон Винсент Франсиско (John Vincent Francisco), посещающий регион в составе международной группы путешественников.

    По его словам, он впервые находится в Азербайджане и особое впечатление на него произвели темпы восстановления освобожденных территорий.

    "Мы знаем об истории этого региона, но больше всего меня впечатляет то, насколько быстро он восстанавливается. Это действительно удивительно", - отметил путешественник.

    Франсиско рассказал, что до поездки в Карабах посетил Шеки, Габалу и Хыналыг, где ознакомился с природными и историческими достопримечательностями Азербайджана.

    Путешественник также выразил желание вернуться в Азербайджан через несколько лет, чтобы увидеть результаты развития туристической инфраструктуры.

    "Мне хотелось бы вернуться сюда через пять лет и посмотреть, как будет развиваться регион, в том числе будущие горнолыжные курорты, и сколько туристов будет сюда приезжать", - добавил он.

    Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.

    В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.

    Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.

    Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Международные путешественники Карабах
    Filippinli səyyah Qarabağda dağ-xizək turizminin inkişaf perspektivlərini qeyd edib
    Filipino traveler highlights ski tourism prospects in Karabakh
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