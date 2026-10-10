İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Filippinli səyyah Qarabağda dağ-xizək turizminin inkişaf perspektivlərini qeyd edib

    Qarabağ
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:05
    Filippinli səyyah Qarabağda dağ-xizək turizminin inkişaf perspektivlərini qeyd edib

    Turizm infrastrukturunun inkişafı, o cümlədən dağ-xizək kurortlarının yaradılması əcnəbi səyyahlar üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun cəlbediciliyini artıra bilər.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu beynəlxalq səyyahlar qrupunun tərkibində regiona səfər edən filippinli səyyah Con Vinsent Fransisko (John Vincent Francisco) bildirib.

    O Azərbaycana ilk dəfədir gəlib və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa sürəti ona xüsusi təsir bağışlayıb.

    "Biz bu regionun tarixi barədə bilirik, lakin məni ən çox təəccübləndirən onun bu qədər sürətlə bərpa olunmasıdır. Bu, həqiqətən də heyrətamizdir", - səyyah qeyd edib.

    Fransisko bildirib ki, Qarabağa səfərindən əvvəl Şəki, Qəbələ və Xınalıqda olub, burada Azərbaycanın təbiəti və tarixi görməli yerləri ilə tanış olub.

    Səyyah həmçinin turizm infrastrukturunun inkişafının nəticələrini görmək üçün bir neçə ildən sonra Azərbaycana qayıtmaq arzusunu da ifadə edib.

    "Mən beş ildən sonra buraya qayıtmaq, regionun, o cümlədən gələcək dağ-xizək kurortlarının necə inkişaf edəcəyini və buraya nə qədər turistin gələcəyini görmək istərdim", - o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, bu gün "Most Traveled People" (MTP) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyyahlar qrupunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin üçüncü günüdür.

    Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, İsveçrə, Böyük Britaniya və digər dövlətlər də daxil olmaqla 13 ölkədən 40-a yaxın şəxs var.

    Bu, 2021-ci ildən bəri aparıcı beynəlxalq səyyah klublarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzura artıq 17-ci qrup səfəridir.

    Bu cür səfərlər əcnəbi səyyahlara Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən genişmiqyaslı tikinti və bərpa işləri ilə bilavasitə tanış olmağa imkan verir.

    Beynəlxalq Səyyahlar Qarabağ Filippin
    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе
    Filipino traveler highlights ski tourism prospects in Karabakh
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:36

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    11:35
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olub

    Xarici siyasət
    11:33

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    11:33
    Video

    44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    11:32

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:26
    Foto
    Video

    FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:23

    "Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    11:14

    "Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub

    Maliyyə
    11:06

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti